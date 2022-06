Kolpingsfamilie verteilt viele Spenden

Es ist einiges an Spenden zusammengekommen bei der Tannenbaumaktion der Kolpingsfamilie. Diese wurden nun im Rahmen einer Helferparty an verschiedene Organisationen übergeben.

Zu Beginn des Jahres wurden von vielen freiwilligen Helfern der Kolpingsfamilie Warendorf Weihnachtsbäume eingesammelt. Letztendlich kam dabei eine große Geldsumme zusammen, die für karitative Zwecke gespendet werden sollte. Mit dazu beigetragen haben auch einige Firmen, die ihre Fahrzeuge für diese Sammlung zur Verfügung gestellt hatten. Jetzt hatte die Kolpingsfamilie zu einer Helferparty eingeladen. Mit dabei waren auch Helfer der monatlichen Altpapierannahme.

Auch wurden zu dieser Runde die Spendenempfänger eingeladen. So konnten die Helfer direkt erfahren, wer die Spendenempfänger sind und wofür diese die Spenden einsetzen wollen. Anne Löhrs und Ralf Erpenbeck vom Vorstandsteam der Kolpingsfamilie stellten die Spendenempfänger vor. Frank Hankemann konnte eine Spende für die „Brückenbauer“ entgegennehmen. Diese Organisation wurde vor nunmehr zehn Jahren mit Pater Tom gegründet. Sie setzt sich für Kinder in Indien ein. Diese werden in einer Schule unterrichtet, an der sie auch wohnen. Möglich ist auch, Patenschaften zu übernehmen. Auch verwenden die „Brückenbauer“ einen Teil der Gelder für soziale Zwecke in Warendorf.

Massagestützen verbessert Lebensqualität

Als weiterer Spendenempfänger stellte sich die Palliativstation des Warendorfer Josephs-Hospital vor. Hier soll die Spende für einen patientenfreundlichen Aufenthalt auch mit dem Ziel eingesetzt werden, die Lebensqualität zu verbessern. Levent Sasse stellte die Anschaffung von speziellen Massagestützen vor. Auch Michael von Helden aus dem Vorstand des Josephs-Hospital dankte für die Spende, die zum Wohl der Patienten beitrage.

Vom Malteser Hilfsdienst nahm der Auslandsbeauftragte Georg Westbeld eine Spende entgegen. Seit 1995 fahren die Malteser ins rumänische Baia Mare. Seit vielen Jahren werden dort sozial schwache Familien unterstützt. Eine weitere Partnerschaft gibt es in Albanien. In 14 Dörfern werden ebenfalls sozial schwache Familien betreut.

Familien in Notsituationen

In Vertretung für die „Marfan-Hilfe“ nahm Brigitte Kaiser eine Spende entgegen. Das Geld wird für die Betreuung der von der Krankheit betroffenen Familien eingesetzt.

Freudig konnte auch Monika Lucht für die „Nepal- Hilfe“ eine Spende entgegennehmen. Diese ist für eine Familie vorgesehen, deren Kinder plötzlich zu Waisen wurden.

Eine weitere Spende ging an den 2020 gegründeten Verein Schmetterlingshof vertreten von Christin Brockmann. Hier finden traumatisierte Kinder durch tiergestützte Therapie Hilfe vor Ort. Speziell dazu soll mit diesem Geld ein Hühnerhofhaus aufgebaut werden.

Für den Warenkorb konnte bereits Heiner Schoppmann eine Spende entgegen nehmen. Hiervon wurden ergänzende Lebensmittel gekauft. Der Warenkorb unterstützt Bedarfsgemeinschaften und sozial schwache Familien in Warendorf.

Ebenso konnte bereits der Spielmannszug Freckenhorst eine Spende entgegen nehmen. Das Geld soll für die musikalische Ausbildung eingesetzt werden.