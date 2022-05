Kommunalpolitik erlebbar gemacht

Im Planspiel wurde Kommunalpolitik am Laurentianum erlebbar gemacht – bereits zum 21. Mal fand diese Aktion in Kooperation mit der Volkshochschule im Bereich der politischen Bildung statt. Dabei soll die Welt der Politik entdeckt werden, um zugleich Transparenz in den politischen Alltag zu bringen.

Das „Einmaleins der Kommunalpolitik“ lautete das Thema das Planspielprojekts am Gymnasium Laurentianum. Und zwei „Vollblut-Kommunalpolitiker“ waren mit von der Partie –

Bürgermeister Josef Uphoff (Sassenberg) und Bürgermeister Peter Horstmann (Warendorf). „Und sie hielten ein starkes Plädoyer für Demokratie und Engagement in der Politik bei den rund 100 Schülerinnen und Schülern der Einführungsphase (EF)“, so zieht die Schule in einer Pressenotiz Bilanz.

Die zentrale Aussage der beiden Bürgermeister: „Wir brauchen mehr junge Menschen auch als Verantwortliche in der Politik.“ Im gegenseitigen Austausch war die Bandbreite der Diskussionspunkte fast unerschöpflich: Wie steht es um die Wahlmöglichkeit ab 16 Jahre? Sollte es in Warendorf wirklich ein Jugendparlament geben? Wie steht es um Arbeitszeiten und Verdienst für einen Bürgermeister? Auch die Digitalisierung an Schulen, die Planung der Umgehungsstraße für Warendorf oder die Nutzung des Brinkhausgeländes – nichts wurde außen vor gelassen.

„Das war eine sehr lebhafte Gruppe!“, darin waren sich beide Bürgermeister im Nachgang ihrer jeweiligen Fragestunde mit den Schülerinnen und Schülern einig.

Nach langer coronabedingter Pause führte die Volkshochschule Warendorf in diesem Jahr bereits zum 21. Mal im Bereich der politischen Bildung das Planspiel-Projekt zum Thema „Einmaleins der Kommunalpolitik“ in Kooperation mit den Gymnasium Laurentianum Warendorf durch.

Unter der Leitung von Frank Büning, Fachbereichsleiter der Volkshochschule Warendorf, wurde in zwei jeweils getrennten Gruppen Kommunalpolitik „konkret erlebbar“ gemacht.

Das Ziel: Im Planspiel soll die Welt der Politik entdeckt werden, um den politischen Alltag innerhalb einer Kommune transparenter und erfahrbar zu machen – ein kommunalpolitischer Entscheidungsfindungsprozess beispielhaft und verkürzt „durchgespielt“ werden.

„Die Entscheidungsfindung auf kommunalpolitischer Ebene wird damit greifbar und real. Sie erfordert nicht nur Sachwissen, sondern auch dessen Anwendung“, heißt es in der Pressenotiz zum Projekt.

Ausgangspunkt beim Planspiel ist eine fiktive Situation wie nachfolgend beschrieben: „Bei einem Rockkonzert im Jugendzentrum HOT kam es zu einem brutalen Übergriff auf drei Jugendliche aus Migrantenfamilien. Die Täter, fünf dunkel gekleidete junge Männer, die fremdenfeindliche Parolen riefen, konnten noch nicht gefasst werden.“

Fiktive Situation ausgearbeitet

Die Ausgangsfragen dazu: Was war der Hintergrund dieses Überfalls auf harmlose Konzertbesucher? Gibt es einen rechtsextremistischen Hintergrund? Handelte es sich um eine fremdenfeindliche Hetzjagd? Gehören die Täter der bereits bekannten rechten Szene in Gütersloh an oder gibt es in Warendorf eine rechte Gruppierung?

Die Schülerinnen und Schüler haben sich den unterschiedlichen beteiligten Gruppierungen wie Parteien, Interessensvertretungen oder Betroffenengruppen zugeordnet und die eigene Positionierung und Strategieentwicklung in den verschiedenen Rollen begann mit den Fragen: Was ist das Ziel? An welchen Stellen können wir als Gruppe ansetzen, um politisch Einfluss zu nehmen? Wo sind die Pro- und Kontra-Argumente in diesem konkreten Fall? Wie sieht unsere Vorgehensstrategie aus? All dies sind Fragen, die die Schülerinnen untereinander in ihren Gruppen erörtern mussten.

Danach ging es ans Eingemachte: Konkrete Informationen mussten von den verschiedenen Beteiligten eingeholt werden. Verhandlungsstandpunkte wurden herausgearbeitet und Positionen diskutiert. Bündnisse wurden geschlossen. Alles vor dem Hintergrund der eigenen Interessen und der eigenen Zielerreichung. Gefragt waren dabei Kommunikations- und Konfliktfähigkeit. Im Team geht es um das Einüben von Solidarität und in der Großgruppe geht es um die Durchsetzung eigener Interessen. Seinen Höhepunkt fand dieses Planspiel schließlich in einer fiktiven Sozialausschusssitzung.

Hier konnten die Schülerinnen und Schüler ihrer Überzeugungskraft Ausdruck verleihen und haben gemeinsam einen Standpunkt in der Sache formuliert und Ideen für ein Handlungskonzept gegen Extremismus und Fremdenfeindlichkeit erarbeitet, das dann wiederum an die Verwaltung als Umsetzungsauftrag übergeben wurde.