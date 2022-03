Kompetenz im Bereich Gefäßchirurgie ausgebaut

Mit dem Department Gefäßchirurgie will das Warendorfer Krankenhaus seine Kompetenz im Bereich der Gefäßchirurgie ausbauen. „Mit Matthias Bahl als ärztlichem Leiter und Virgiliu Prisacaru als Oberarzt haben wir gleich zwei ausgewiesene Experten für Warendorf gewonnen und können das Angebot für eine wohnortnahe gefäßchirurgische Versorgung unserer Patienten deutlich ausweiten“, freuen sich Vorstand Michael von Helden, Chefärztin Dr. Barbara Schulze Eilfing und ihr Kollege Dr. Lothar Biermann.

„ »Der Gewinn weiterer gefäßchirurgischer Kompetenz und Erfahrung kommt nicht nur der interdisziplinären Versorgung unserer Patienten zugute.« “ Chefärztin Dr. Barbara Schulze Eilfing

Insbesondere die Behandlung arterieller Durchblutungsstörungen (periphere arterielle Verschlusskrankheit, paVK), im Volksmund auch als „Schaufensterkrankheit“ bekannt, werde deutlich ausgebaut. „Der Gewinn weiterer gefäßchirurgischer Kompetenz und Erfahrung kommt nicht nur der interdisziplinären Versorgung unserer Patienten zugute, sie trägt auch dazu bei, die wohnortnahe medizinische Versorgung in unserer Region zu verankern,“ waren sich Schulze Eilfing und Biermann bei der Begrüßung der neuen Kollegen einig. Darüber hinaus sei es nun auch noch besser und vor allem schneller möglich, Patienten mit chronischen Wunden, diabetischem Fußsyndrom oder Venenleiden wie zum Beispiel Krampfadern zu behandeln.

Matthias Bahl als neuer ärztlicher Leiter des Departments Gefäßchirurgie war vor seinem Start im Josephs-Hospital als leitender Oberarzt in Iserlohn tätig und hat dort die gefäßchirurgische Abteilung des Krankenhauses mit aufgebaut. Der 57-jährige gebürtige Gelsenkirchener ist Facharzt für Chirurgie, Gefäßchirurgie, Phlebologie und endovaskuläre Chirurgie und seit fast 30 Jahren gefäßchirurgisch tätig. „Sein“ Oberarzt Virgiliu Prisacaru ist ebenfalls Facharzt für Gefäßchirurgie und hat zuletzt als Oberarzt in der Klinik für Gefäßchirurgie am Klinikum Osnabrück gearbeitet. Der 38-Jährige stammt gebürtig aus Moldawien und lebt seit rund 10 Jahren in Lotte bei Osnabrück. Beide Ärzte freuen sich auf die Zusammenarbeit: „Wir sehen das JHW für die Zukunft sehr gut aufgestellt und möchten unseren Teil dazu beitragen, das Haus auch weiterhin zu einem in der Region unverzichtbaren Gesundheitsdienstleister auszubauen.“

Die Gefäßsprechstunde ist für Patienten ab sofort an mehreren Tagen in der Woche eingerichtet, hier erfolgt nach Überweisung durch den Haus- oder Facharzt die Beratung und Abklärung bei Gefäßproblemen. Termine können über das Sekretariat der Allgemein- Viszeral- und Gefäßchirurgie unter 02581/20-13 01 vereinbart werden.