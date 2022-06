Komplett in den Bann gezogen

Dieses Highlight passte perfekt zur Eröffnung der neu eingerichteten Schulbibliothek an der Bodelschwinghschule in Warendorf. Und die beiden Klassen des dritten Jahrgangs durften es hautnah miterleben und in vollen Zügen genießen. So durften die Schülerinnen und Schüler im Rahmen einer Lesung der bekannten Kinderbuchautorin Sabine Ludwig („Hilfe, ich habe meine Lehrerin geschrumpft“) in die Geschichte von „Miss Braitwhistle“ eintauchen, die auf einer Klassenfahrt der ganz besonderen Art eine ziemlich turbulente Zeit erlebt.

Mit leuchtenden Augen lauschten die Kinder den Worten von Sabine Ludwig, die aus ihrer Heimatstadt Berlin angereist war und die Kinder nicht nur durch ihren lebendigen Lesevortrag bis zum letzten Wort in ihren Bann zog, sondern diese auch immer wieder durch Rückfragen und kleine Anekdoten aus dem Leben als Autorin intensiv zu fesseln wusste. Auch Schulleiterin Dorothee C. Pinkhaus sowie die beiden Klassenlehrer Uwe Amsbeck und Kirsten Schröder zeigten sich hellauf begeistert.

„Es ist so schön, die Kinder nach dieser langen und schweren Coronazeit endlich einmal wieder rundum glücklich zu erleben“, waren dich die drei im Anschluss an die Lesung einig.

„ »Es ist so schön, die Kinder nach dieser langen und schweren Coronazeit endlich einmal wieder rundum glücklich zu erleben.« “ Klassenlehrer Uwe Amsbeck und Klassenlehrerin Kirsten Schröder

Auch die Autorin selbst zeigte sich von der Begeisterung der Kinder tief beeindruckt. „Für mich als Autorin ist der Kontakt zu meinen kleinen Leserinnen und Lesern so außerordentlich wichtig, und eine Lesung in der Schule immer ein ganz besonderes Ereignis, das mich zum Schreiben neuer Bücher anspornt“, verriet sie, „vor allem, wenn ich, wie in diesem Fall, von den Kindern selbst zu einer Lesung eingeladen wurde.“ Ausgegangen war das Event nämlich von Anton aus der 3b, der im Rahmen der Literatur-AG passend zu Sabine Ludwigs Buch „Hilfe, ich habe meine Lehrerin geschrumpft“ eine eigene, an die Handlung anknüpfende Geschichte verfasst und diese dann der Autorin zugeschickt hatte. Daraus entstand dann ein reger Austausch mit der berühmten Schriftstellerin.

Wochenlang hatten sich die Kinder im Unterricht mit den Büchern von Sabine Ludwig intensiv beschäftigt und schließlich den Wunsch geäußert, diese Schriftstellerin auch einmal persönlich zu erleben. Umso mehr freuten sie sich über die individuell signierten Autogrammkarten.