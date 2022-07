Kompromiss für Kita-Kinder: Hoetmarer Pfarrheim bis Oktober Ausweichort

Statt im eigenen Dorf die Kinder zur Kita in Warendorfs Norden bringen? Das gab Ärger. Nun ist ein Kompromiss da.

Der Hoetmarer Kita-Krach ist beigelegt. Am heutigen Donnerstag erfahren die Eltern von zehn Kindern, dass ihre Kleinen den ihnen gesetzlich zustehenden Kita-Platz doch im Dorf erhalten. Der aus Verlegenheit angebotene morgendliche Transport quer durchs Stadtgebiet in die Tagesstätte In de Brinke ist damit vom Tisch.