Königsball im Golddorf Hoetmar

Der Schützen- und Heimatverein in Hoetmar hellt den dunklen November mit einem Glanzpunkt in seinem Jahresprogramm auf – am 26. November wird der Königsball im Eventgasthof Bütfering gefeiert.

Nach zweijähriger Corona-Zwangspause lädt der Schützen- und Heimatverein Hoetmar am 26. November (Samstag, vor dem 1. Advent) um 20 Uhr zum Königsball in den Eventgasthof Bütfering ein. In Begleitung der Damen- und Ehrengarde wird Schützenkönig Martin Bütfering in den Saal einziehen, ehe die Band „Motion“ aus Dülmen das Kommando übernehmen wird. Die Band ist im Golddorf bestens bekannt und hat dort zuletzt am Schützenfestsonntag Ende August aufgespielt. Weitere Höhepunkte des Abends sind der Tanzauftritt der Damengarde sowie eine Tombola.

Seitens des Schützen- und Heimatvereins wird dem Anlass entsprechend um festliche Kleidung gebeten. Alle Mitglieder sind dazu eingeladen, in Uniform – ohne Hut und Stock – zu erscheinen. Der Eintritt beträgt fünf Euro. Bereits um 19.30 Uhr trifft sich die Damen- und Ehrengarde in der Gaststätte Northoff, um König Martin hochleben zu lassen und ein Freibier zu trinken. Alle Gardisten, die den König in den Saal geleiten, haben freien Eintritt zum Königsball.