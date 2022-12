Neues Gesicht für alten Ratssaal

Mitten in den Etatberatungen tauchte plötzlich ein Thema im Hauptausschuss auf, das so erstmals öffentlich vorkam: der Saal im Historischen Rathaus. Der ist seit dem Frühjahr nicht mehr Sitzungsort. Und könnte in Zukunft auch ganz anders aussehen. Die Fraktionen kennen einen Entwurf.

"Wir wollen den Ratssaal grundsätzlich wieder für Sitzungen nutzbar machen", hatte Bürgermeister Horstmann im Hauptausschuss gesagt. Anlass war der Antrag der FDP-Fraktion gewesen, wegen der "recht angespannten Haushaltslage" auf die Neumöblierung des Ratssaals zu verzichten. "Wir sollten erst mal mit der alten Bestuhlung weitermachen. Im Augenblick wäre das sonst ein ganz schlechtes Signal", fand Dr. Beate Janinhoff in ihrer Begründung. Recht gab ihr da Jessica Wessels von den Grünen, die allerdings darauf hinwies, dass auch das Herrichten der Pausenhalle der Gesamtschule Kosten verursache. Andrea Blacha machte klar, dass die CDU keine neuen Tische und Stühle wolle. Und Baudirektor Peter Pechs räumte ein, dass es dafür auch noch "keine saubere Kostenschätzung" gebe. Allerdings würde er gerne weiterplanen.

Die Recherchen im Rathaus liefen wegen des geplanten, 2018 beschlossenen Aufzugs. Da das Gebäude alt ist und es keine Unterlagen über den Aufbau gibt, war zunächst die genaue bauhistorische Untersuchung an der Reihe. Als Anfang des Jahres Schäden an der Decke im Sitzungssaal entdeckt wurden, ließ die Bauverwaltung genauer hinschauen. Ergebnis: Es musste ein Konzept für die gesamte Deckenkonstruktion her. Deren Tragwerk besteht aus einer Grundkonstruktion aus Betonträgern quer über den Saal. Direkt darauf liegen die alten Holzdielen, die den Fußboden des ersten Stockwerks bilden.

Weil mit dem Aufzug und der anstehenden Deckensanierung sowieso schon zwei Baustellen existierten, gab es im zuständigen Sachgebiet 65 Überlegungen, das gesamte Raumkonzept einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Denn bei Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse musste bei stärkerem Publikumsaufkommen bisher immer die große Saaltür geöffnet werden. "Es gab dann einen Auftrag an eine Innenarchitektin für einen Konzeptentwurf", so David Graubner, Referent des Bürgermeisters. Der Entwurf sei aber genau das und sollte als Anstoß für die Diskussion in den Ratsfraktionen dienen. "Vielleicht auch, damit eigene Ideen entstehen", so Graubner. In der Zwischenzeit konnte der Saal seit Februar nicht mehr als Veranstaltungsort gebucht werden.

Eine Idee der Innenarchitektin ist, dass Zuschauerplätze unter den Fenstern postiert werden. Eine andere, die vorhandene Saaltür aus Holz durch eine Glaskonstruktion zu ersetzen. Ziel sei von vorneherein die Maßgabe gewesen, dass im Saal auch wieder Sitzungen stattfinden um, wie David Graubner es formuliert, "der Bedeutung des Ortes gerecht zu werden."

Ob es nun eine Glas- oder Schiebetür wird, was die Fraktionen von dem Konzept halten und welche eigenen Ideen sie dazu einbringen, zeigt sich. Zunächst einigten sich alle im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss auf das von Bürgermeister Peter Horstmann vorgeschlagene Haushaltsbudget von 50 000 Euro, um überhaupt Geld für die weiter nötigen Arbeiten auszahlen zu können. Welche Bestuhlung, welche Tische möglicherweise angeschafft werden, ob und wenn ja welches Beleuchtungskonzept den "neuen alten" Ratssaal in Szene setzen wird - das wird dann wohl Thema im neuen Jahr.