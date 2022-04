Die Stadt hat jüngst ein Radverkehrskonzept in Auftrag gegeben, das in den Augen des Runden Tisches „Radverkehr“ viele Mängel beinhaltet. „Es wird sicher eine Verbesserung stattfinden, aber im Ganzen ist das Konzept mehr als mangelhaft“, sagt Klaus Dellori und fügt an, er sei sicher, dass die Planer nur kurz in Warendorf waren und den größten Teil anhand von Luftbildern geplant haben.

Um die Situation an Ort und Stelle zu erörtern, hatte der leidenschaftliche Radfahrer gemeinsam mit Norbert Breuer, ebenso ein großer Fan der nicht motorisierten Zweiräder und beide vom Arbeitskreis, kürzlich Interessierte zu einem Ortstermin am „Dreisprung“ eingeladen.

Erste Schritte zur Umsetzung des Konzeptes

Dort, an der Sassenberger Straße, plant die Stadt nun, erste Schritte zur Umsetzung des Konzeptes in Angriff zu nehmen. Es geht um eine einen Kilometer lange Strecke, die für Radfahrer freundlicher gestaltet werden soll. Und zwar von der Ampel an der Kreuzung „Dreisprung“ bis hin zum Kreisverkehr an der B 475. Einige Radler sind gekommen, um sich selbst ein Bild zu machen und auch eigene Erfahrungen wiederzugeben. Breuer und Dellori fahren gemeinsam mit den Bürgern fünf Stationen an.

„Hier herrschen katastrophale Verhältnisse. Die geplante Wegverbreiterung ist absolut unzureichend und damit werden auch die Vorgaben nicht erreicht. Das ist viel zu schmal hier“, sagt Klaus Dellori und zeigt auf den Radweg an der Kreuzung.

Keine Radwegkennzeichnung vorhanden

Der ist allerdings nicht als Radweg zu erkennen, weil keine Kennzeichnung vorhanden ist. Auch der Fahrbahnuntergrund aus Betonplatten und Sand sei schlecht, so der Experte weiter. „Wir brauchen hier einen separaten und gesicherten Geh- und Radweg auch für Kinder und Schüler in beiden Richtungen. Nur im äußersten Notfall reicht ein Schutzstreifen“, wünscht sich Dellori und ergänzt, der müsse dann allerdings breit genug sein. „Hier behindern sich Fußgänger und Radfahrer gegenseitig“, spricht eine Warendorferin von ihren Erfahrungen.

Das Radverkehrskonzept ist an manchen Punkten noch bearbeitungsbedürftig. Foto: Foto: Marion Bulla

Auch über Geschwindigkeitsbeschränkungen und Einbahnstraßen müsse nachgedacht werden, bemerkt Norbert Breuer. Dass die geplanten Schutzstreifen in der Planung an manchen Stellen unterbrochen würden, bereitet den Mitgliedern des Arbeitskreises ebenso Kopfschmerzen.

Zudem sei das Thema Kreisverkehre ein Problem. Diese seien ja gut und schön. Allerdings nur für den Verkehrsfluss gut. „Für den Radverkehr sind sie besonders gefährlich“, erklärt Breuer. Erforderlich an vielen Stellen seien Zebrastreifen, Überquerungshilfen, etwa am Emsgrund, Rampen, „Haifischzähne“ und eine farbige Verkehrsführung, so Breuer weiter.

Ebenso wurden Engstellen wie etwa am Haus Nummer 8 nicht berücksichtigt. Alles in allem zeigt der Ortstermin für die Teilnehmenden: Das Radverkehrskonzept ist eher eine unbefriedigende Lösung, an der wohl noch gearbeitet werden muss.