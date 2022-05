Konzept soll Klarheit bringen

Blick in die Oststraße. Im Pferdeviertel ist die Parkplatz-Situation gutachterlich bestätigt am schlimmsten.

Die Deutsche Umwelthilfe ist der Ansicht, dass das Anwohnerparken viel zu günstig ist. Sie fordert von den Bundesländern und Städten, dass die Gebühren bundesweit mindestens auf 360 Euro pro Jahr angehoben werden sollen. Ein Dorn im Auge ist der Umwelthilfe auch die Tatsache, dass die großen SUV den öffentlichen Raum zustellen und dafür kaum zur Kasse gebeten werden. Damit werde die Mobilitätswende ausgebremst, denn die Gebühren müssten so hoch sein, dass alle, die nicht aufs Auto angewiesen sind, darüber nachdenken, ganz aufs Auto zu verzichten.

„ »Ich finde das einen richtigen und guten Ansatz. Wir haben hier sehr günstige Anwohnerparkplätze.« “ Jessica Wessels, Geschäftsführerin der Grünen

Wie sieht das eigentlich in Warendorf aus? Der Anwohnerausweis berechtigt dazu, auf den bewirtschafteten Parkplätzen in der Altstadt zu parken. „Es stehen circa 800 Parkplätze zur Verfügung. Aufgrund der noch ausstehenden Umsetzung des Handlungskonzeptes ruhender Straßenverkehr werden jedoch nicht alle Parkplätze bewirtschaftet“, teilt die Stadt Warendorf auf WN-Anfrage mit.

Pro Jahr werden circa 500 Anwohnerparkausweise ausgestellt, wodurch der Bedarf für Anwohner gedeckt sei und sich der Parkdruck in der Regel auf Spitzenzeiten beschränke. Ein Anwohnerausweis kostet 38 Euro pro Jahr. „Preisanpassungen stehen derzeit nicht zur Debatte, da zunächst Erfahrungswerte aus der anstehenden Umsetzung des Handlungskonzeptes gesammelt werden sollen, um diese bei einer etwaigen Gebührendiskussion berücksichtigen zu können.“

Der Vorschlag der Umwelthilfe trifft bei den Grünen auf volle Zustimmung. „Ich finde das einen richtigen und guten Ansatz. Wir haben hier sehr günstige Anwohnerparkplätze“, sagt Geschäftsführerin Jessica Wessels. Allerdings würde sie die Forderung nicht sofort komplett umsetzen, weil die Erhöhung zu krass wäre. „Ich bin für eine sukzessive Steigerung der Gebühren.“

„ »Unserer Meinung nach ist eine solche Debatte daher in diesen Zeiten weder angebracht, noch zielführend.« “ Marija Ruzhitskaya, Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes Warendorf

Die CDU ist hier ganz anderer Meinung. „Die Menschen in Deutschland sind durch die momentan extrem hohe Inflation unglaublich stark belastet. Gerade diejenigen, die auf ihr Auto angewiesen sind um zum Beispiel zur Arbeit zu kommen, trifft es unter anderem durch die so stark gestiegenen Spritpreise enorm. Unserer Meinung nach ist eine solche Debatte daher in diesen Zeiten weder angebracht, noch zielführend“, sagt Marija Ruzhitskaya, Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes Warendorf.

„Höhere Gebühren für Anwohner werden nicht dazu führen, dass sich das Verkehrsaufkommen in der Innenstadt verringert – schließlich wird deshalb niemand, der auf sein Auto angewiesen ist, aufgrund der Gebühren seinen Pkw abschaffen“, erklärt Frederik Büscher, CDU-Fraktionsvorsitzender.

„Wenn man lebenswerte Innenstädte haben will, dann müssen die Parkplätze weichen und dort verschiedene Sitzgelegenheiten geschaffen werden“, wünscht sich Jessica Wessels. Sie hofft dabei auf das Konzept zum „ruhenden Verkehr“, das bereits verabschiedet ist. Dann soll auch das Problem das Parksuchverkehrs behoben werden. „Wir brauchen ein Parkleitsystem.“

Die CDU setzt auch auf das Konzept: „Wenn wir einen nachhaltigen Beitrag zum Klimaschutz leisten möchten, müssen wir in Konzepten und nicht in Einzelmaßnahmen denken. Dies untermauern auch die Ergebnisse der Verkehrserhebung, die Grundlage des seit Jahren beschlossenen Parkraumkonzept in Warendorf sind.“ Es seien nicht die Anwohner, sondern der Parksuchverkehr, der die Kilometer von der Straße auf die historischen Pflastersteine bringe. In der Verwaltung liegt ein fertiger Plan in der Schublade, der nur umgesetzt werden müsse. „Eine pauschale Anhebung der Anwohner Parkgebühren, mit dem einzigen Ziel der zusätzlichen Belastung der Bürger, wird es mit uns nicht geben.“