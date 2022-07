Konzert auf der Freiluftbühne

Die Altstadtfreunde starten am heutigen Samstag mit einer Reihe von Sommerkonzerten im neuen Konzertgarten des klassizistischen Bürgerhauses Klosterstraße 7. (die WN berichteten). Mit dem Konzert am heutigen Samstag um 19 Uhr erlebt die Bühne im Garten quasi ihre Premiere: Auf dem musikalischen Programm des Trios um Svea Albrecht, Uta-Maria Gennert-Stöcker, Dimitrinka Tuturilova stehen Werke von Bach (Menutt), Brahms (Ungarischer Tanz Nr. 5), Beethoven (Romanzen), Telemann (Fantasien), Schumann (Romanzen), Mozart (Sonate) und weitere Komponisten mit mehr oder weniger bekannten Werken. Mit den drei Solistinnen versprechen die Altstadtfreunde eine hohe Musikalität gepaart mit einer frischen Sommerbrise. Die Geigerin Dimitrinka Tuturilova aus Münster studierte an der Caregie Mellon University. Sie besuchte verschiedene Meisterkurse bei Ifrah Neamann, Kevork Mardirossian und Ilya Kaler. Sie hat in den USA, Südamerika, Asien und Europa gespielt, darunter bei den Pittsburgh Symphonikern, den Düsseldorfern Symphonikern und dem Hessischen Staatsorchester Wiesbaden. Die Flötistin Svea Albrecht aus Bremerhaven ist erste Bundespreisträgerin des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ und erhielt weitere Auszeichnungen. Sie studierte an der Musikhochschule in Münster und besuchte mehrere Meisterklassen. Als Flötistin spielte sie für das Stadttheater Bremerhaven und beim Sinfonieorchester des Theaters in Münster. Hier war sie in der Spielzeit 2019/20 bei einer Produktion auch als Soloflötistin angestellt. Die Pianistin Uta-Maria Gennert-Stöcker wohnt in Warendorf, studierte Kirchenmusik an der Musikhochschule in Detmold. Ihre Gesangsausbildung erhielt sie in Bochum durch die Sopranistin Maria Friesenhausen. Sie ist als Organistin und Chorleiterin tätig, dirigierte auch Haydens Schöpfung und Bachs Weihnachtsoratorium.

Karten gibt es im Vorverkauf im Filmtheater Scala und an der Abendkasse. Vor, in den Pausen, und nach dem Konzert können die Gäste an Tischen sitzend bei einem Glas Wein den Sommerabend genießen.