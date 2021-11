Konzert mit Ausnahmepianisten

Ein musikalischer Hochgenuss erwartet das Publikum am kommenden Freitag in der Warendorfer Christuskirche. Das coronabedingt ausgefallene Konzert mit dem armenischen Pianisten Zhora Sargsyan kann nun endlich nachgeholt werden.

Zhora Sargsyan spielt am 5. November in der Christuskirche

Nachdem das traditionsreiche Klavierkonzert in der Warendorfer Christuskirche im Vorjahr – aus bekannten Gründen – ausfallen musste, freuen sich die Pfarrer Herwig Behring und Cornelius Bury nicht nur, dass es in diesem Jahr am Freitag (5. November) ab 19.30 Uhr stattfinden kann. Sondern besonders auch darüber, dass damit das ausgefallene Konzert mit dem armenischen Pianisten Zhora Sargsyan nachgeholt werden kann.

„Ein schöner Raum, ein gepflegtes Instrument“, lobt Martin Müller, Kirchmeister und Inhaber einer Konzertagentur. Vor allem aber lobt er den Ausnahmepianisten in hohen Tönen. Dieser wurde ihm von dem Berliner Klavierpädagogen Professor Klaus Hellwig persönlich empfohlen. Im September 2018 gewann er den 2. Preis beim Anton-Rubinstein-Wettbewerb in Düsseldorf, 2019 folgte der 1. Preis beim Hochschulwettbewerb „Artur Schnabel“. Sein größter Wettbewerbserfolg war im November 2019 der 3. Preis des renommierten Long-Thibaud-Crespin-Wettbewerbs in Paris.

Zahlreiche Wettbewerbserfolge

Zhora Sargsyan lebt in Berlin und studiert dort an der Universität der Künste. Zuvor hat er in Armenien an der Musikhochschule Komitas in Yerevan studiert. Er konzertiert weltweit als Solist sowie als Kammermusikpartner und gastierte bei Festivals wie den Salzburger Festspielen, den Bachtagen Potsdam, dem Harleshäuser Musikfest, dem Niestetaler Klavierfestival, dem Deutschlandsberger Klavierfrühling in Österreich, den Amici di Paganini in Italien und anderen mehr. Weitere Engagements führten ihn in die Türkei, nach Kanada sowie nach Südkorea.

Auf dem Programm stehen: Die Sonate D-Dur op. 10. Nr. 3 von Ludwig van Beethoven, die Sonatina seconda BV 259 von Ferruccio Busoni, die Ballade Nr. 4 f-Moll op. 52 von Frederic Chopin sowie von Sergej Rachmaninow aus den Etudes-Tableaux op. 39 die Nrn. 1, 2, 4-6, 8, 9.

Der Eintritt zum nunmehr 13. klassischen Klavierkonzert in Warendorf ist wie gewohnt frei, denn die Sparkasse Münsterland-Ost übernimmt seit Anbeginn der Konzertreihe das Honorar der Künstler, wie deren Vertreter Andreas Wienker berichtet.

Spenden für Förderverein der Kirche

Die erbetenen Spenden kommen dem Förderverein der Kirche zugute.

Das in diesem Jahr nicht gestreamte Konzert findet unter Einhaltung der 3G-Regeln statt unter Kontrolle der entsprechenden Zertifikate und Nachweise.