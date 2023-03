Konzert „Symphonie in Rock“ begeistert Publikum

Dieses Konzert hat sein Publikum begeistert. So sehr begeistert, dass schon jetzt feststeht: Im nächsten Jahr gibt es eine Neuauflage vom Konzert „Symphonie in Rock“ der Lehrer der Schule für Musik.

In Kooperation mit dem Kulturbüro Warendorf veranstaltete die Schule für Musik im Kreis Warendorf ein Konzert unter dem Titel „Symphony in Rock“ im Theater am Wall am vergangenen Samstag. „Das Event war seit Wochen ausverkauft. Die Kombination von Sinfonie-Orchester und Rockband wurde vom Publikum frenetisch gefeiert“, berichten die Organisatoren in einer Pressenotiz.

Auch Andre Auer als Vertreter der Stadt Warendorf zeigte sich begeistert: „So ein Konzert haben wir in dieser Form noch nie im TaW auf der Bühne gehabt.“ Das Orchester wurde von Musikschulleiter Holger Blüder dirigiert. Die Gesamtleitung hatte Gitarrist Heinz Termathe, der den Auftritt zwei Jahre lang vorbereitet hatte. Das Orchester bestand fast ausschließlich aus Berufsmusikern der Schule für Musik.

Symphony in Rock v.l.: Heinz Termathe, Sängerin Sarah Schlüter, Dirigent Holger Blüder mit Orchester bei „Zombie “von den Cranberries Foto: A.Poguntke

Vier Sängerinnen und ein Sänger sorgten für ausgelassene Stimmung im Publikum. Alle Musikerinnen und Musiker traten sehr engagiert auf und hatten sichtlich Spaß bei der „Arbeit“, lautet die Bilanz zu dem Konzert-Ereignis in der Pressenotiz. Sängerin Pia Wensing (25 Jahre) aus Everswinkel, die schon 2017 beim Benefiz-Rockkonzert „With a little Help“ im TaW mit dabei war, zeigte sich sehr erfreut über den Verlauf des Konzertes: „Ich bin sehr froh, dass ich bei diesem Projekt wieder dabei sein durfte.

Symphony in Rock v.l.: Die Gitarristen Heinz Termathe, Davide Zoppas mit der Gesangsriege Pia Wensing, Kim Joline Neyer, Sarah Schlüter, Daria Lüffe und Arno Wienecke bei „Viva la Vida“ von Coldplay Foto: A.Poguntke

Die Kombination von Rockband und Sinfonie-Orchester haben meine Erwartungen noch übertroffen.“ Gespielt wurden nicht nur Titel der Rock- und Popmusik, unter anderem von Elton John, Metallica und Coldplay sondern auch verrockte Titel der klassischen Musik, darunter von Johann Sebastian Bach, Antonin Dvorak und Modest Mussorgsky. Erst nach mehreren Zugaben wurden die beiden Musik-Formationen von der Bühne gelassen. Wegen der großen Nachfrage wird das Konzert in einem Jahr, am 2. März 2024 noch einmal im Theater am Wall gespielt werden.