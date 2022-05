Kraft und Hoffnung verliehen

Auf eine musikalischen Spurensuche der besonderen Art in der jeweils voll besetzten Josefskirche hat der Chor „Kreuz & Quer“ unter der Leitung von Elke Blienert mit zwei Aufführungen am vergangenen Wochenende seine Gäste mitgenommen. Rund um das berühmte Gedicht „Spuren im Sand“ von Margaret Fishback Powers war das Musical mit Musik von Siegfried Fietz und Text von Hermann Schulze-Berndt entstanden.

Die Rollen wurden – bis auf die Rolle des Malers: Manfred Petzuch sehr sympathisch und aktiv an seiner Leinwand – aus den eigenen Reihen des Chores besetzt.

„Karin Wenning verkörperte in einer Hauptrolle die vom Schicksal getroffene und suchende Hanna, deren gesangliche wie schauspielerische Darbietung beeindruckte. Berthold Lui überzeugte als wegweisender Nachbar Michael, dessen gesanglicher Vortrag des Gedichtes „Spuren im Sand“ berührte“, so die Bilanz, die der Chor in einer Pressenotiz zieht. „In der Rolle der Margret zeigte Birgit Freye sehr authentisch die Beweggründe der Entstehung des Gedichtes „Spuren im Sand“ auf.“

„Überall sind Gottes Spuren“

Im abschließenden Lied „Überall sind Gottes Spuren“ erlebten die Zuhörer im Duett von Anne Schulze Westhoff und Berthold Lui ein gleichsam harmonisches wie bewegendes Finale. Die versierten Instrumentalisten Thomas Kraß am Klavier, Anna Katharina ­Kaempf an der Violine, Benedikt Eggersmann am Saxofon, Marion Müller an der Cajon und Anja Lui an der Querflöte schufen den melodischen Grund, auf dem sich der farbenreiche Chorklang von „Kreuz & Quer“ voll entfalten konnte. Stefan Maßmann stimmte zu Beginn die Gäste mit Fotos auf der Leinwand auf das Thema ein. Im Verlauf der Auf­führungen bereicherte die Sandmalerin Barbara Breckweg mit immer neu entstehenden Bildern die Handlung. Sie setzte mit ihrer Kunst und Fingerfertigkeit einen besonderen Akzent.

Ausdrucksstärke mit Glaubensaussagen

Durch ihre Ausdrucksstärke vermochten sowohl die Akteure wie der Chor mit den Glaubensaussagen der Texte und Lieder, den begeistert lauschenden und schauenden Gästen Kraft und Hoffnung zu vermitteln. Langer Applaus vom begeisterten Publikum bezeugte dies.

Der Eintritt war frei. Der Maler Manfred Petzuch hatte sich selbst mit dem Malen zahlreicher Bilder auf dieses Musical vorbereitet. Die Bilder waren zu den Aufführungen in der Kirche ausgehängt und konnten gegen eine freiwillige Spende als Erinnerung mit nach Hause genommen werden. Darüber hinaus spendeten die Gäste großzügig. Mit den Spenden möchte der Chor zwei soziale Projekt in Warendorf unterstützen: Zum einen die „Aktion Kleiner Prinz“ für die Unterstützung von Kindern in Not im Ukrainekrieg. Zudem den Verein „liebenswert, lebenswert“ zur Unterstützung von Menschen mit dementiellen Erkrankungen und ihren Angehörigen.