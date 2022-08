Krankenstation als nächstes großes Projekt

Wiedersehensfreude auf beiden Seiten: Pfarrer Franklin Jose Antony war zurück in Warendorf und berichtete von den sozialen Projekten in Südindien.

„Franklin, bist Du das wirklich?“ so begrüßte ein älteres Pfarrmitglied fröhlich Pfarrer Franklin Jose Antony vor der Warendorfer St.-Laurentiuskirche. „Es ist ein großes Glück für mich, zur Urlaubsvertretung im Juli einen Monat lang wieder in Warendorf sein zu dürfen“, freut sich auch Pfarrer Franklin, der im April 2021 nach achteinhalb Jahren in Warendorf wieder zurückgekehrt war in sein Heimatbistum Marthandam im südindischen Tamil Nadu. „Der Kirchenvorstand und das Seelsorgeteam haben zusammen das Wiedersehen möglich gemacht, vielen lieben Dank! Ich hatte die Warendorfer sehr vermisst.“

Etliche Projekte verbinden inzwischen Marthandam und Warendorf, und so ist es wichtig, auch persönlich in Kontakt zu bleiben. Pfarrer Franklin nutzte die Chance beim Nachtreffen mit den Indienfahrern, die sich inzwischen in einem Freundeskreis organisiert haben, über seine Arbeitsbereiche zu berichten: „Als ich zurück nach Indien kam, wurde ich zunächst von Bischof Vincent in zwei Gemeinden als Reverend eingesetzt, in Mathar und Charoor. Inzwischen sind es sogar fünf Gemeinden geworden, in denen ich als Dechant von zwei Kaplänen unterstützt werde, und die Leitung einer Schule kam hinzu. Als dritte Aufgabe wurde ich kurz vor meiner Abreise vom Bischof zum Chancellor von Marthandam berufen, das umfasst die Arbeit eines Hauptsekretärs für das gesamte Bistum. Es gibt also sehr viel zu tun.“

Gestifteter Krankenwagen

Sein Herz schlage dabei ganz besonders für die sozialen Projekte. Und etliche haben eine Verbindung zu Warendorf. Zum Beispiel sei der von den Warendorfern gestiftete Krankenwagen in der Coronazeit 24 Stunden täglich im Einsatz gewesen, um Menschen zu retten – das sei eine riesige Unterstützung für Schwerkranke oder Verletzte gewesen, die es aus eigener Kraft nicht ins Krankenhaus geschafft haben. Nach Warendorfer Vorbild sei jetzt auch ein ambulanter Pflegedienst eingerichtet worden: „Mobile Palliativ Care“. Mit einer Unterstützung von „Indienhilfe Saar“ für das erste Jahr wurde ein kleines Auto angeschafft, mit dem zwei Krankenschwestern täglich zu den Bettlägerigen der Gemeinde fahren, die nicht komplett von Angehörigen versorgt werden können. „Es gab viel Lob für diesen ganz neuen sozialen Dienst“, erzählte Pfarrer Franklin Jose Antony.

Umgekehrt werden im Herbst auch einige Krankenschwestern von Indien nach Nordrhein-Westfalen kommen, um den aktuellen Pflegenotstand ausgleichen zu helfen. In einem Sprachprojekt mit der Neu-Warendorferin Susanne Petermann haben sie bereits in Indien gute Deutschkenntnisse erworben und werden ab Herbst ihren Dienst aufnehmen. Ebenso sind derzeit etliche Priester aus Marthandam in Deutschland im Seelsorgeeinsatz.

Einfache Häuser für Gemeindemitglieder

„Gelegentlich haben wir aber auch ganz praktische Einsätze in meinen indischen Gemeinden. Da es so gut wie keine Mietwohnungen gibt, kann man bei neuen Lebensumständen schneller obdachlos werden als hier“, erklärte Pfarrer Franklin Jose Antony. So seien für einige Gemeindemitglieder kurzerhand einfache Häuser errichtet worden. „Wir kauften nur das Material, um Geld zu sparen, und Ehrenamtliche, Jugendliche aus der Gemeinde und die Priester halfen mit, das Haus selbst aufzubauen, nur selten brauchten wir die Hilfe von Profis. Das stärkt auch den Zusammenhalt“ berichtete der Seelsorger weiter.

Ein ganz wichtiges aktuelles Projekt sei der Aufbau einer ambulanten Krankenstation in Mathar. Zwischen Krankenwagen und Pflegedienst bleibe eine Lücke in der Gesundheitsversorgung, die geschlossen werden soll. „Corona geht zwar zurück, aber im Alltag brauchen die 50 älteren Damen des Altenheims neben dem Pfarrhaus in Mathar, die Nonnen, die sie pflegen, die Alten aus dem Dorf sowie die Armen und Obdachlosen in der Nähe oft eine kleinere medizinische Hilfe, die es vor Ort noch nicht gibt“, erklärt Pfarrer Franklin Jose Antony die Hintergründe. Geplant sei eine Krankenstation mit Ärztin und Krankenschwestern, in der alle für sehr kleines Geld Behandlung und Medikamente bekommen können.

Mutiger Beginn

In einem Kurzvideo wurde in Warendorf der mutige Beginn dieser Krankenstation gezeigt. Pfarrer Franklin hat im Juni zusammen mit Ehrenamtlichen und den Kaplänen in einem stillgelegten Gebäude schon einiges renoviert: Trennwände für drei kleine Behandlungszimmer sind gezogen. Es gibt schon einen Rezeptionsbereich mit Wartebereich. Drei Waschbecken sind installiert. Elektrizität ist gelegt. Als nächstes wird gefliest und gestrichen.

Es fehlen noch Diagnosegeräte wie ein gebrauchtes EKG und Ultraschall, Medikamente für die Apotheke, auch die ersten Gehälter für die Ärztin und Schwestern, die allesamt aus Spenden finanziert werden. „Staatliche Unterstützung gibt es leider nicht“, berichtet Pfarrer Franklin Jose Antony. Wer das Projekt unterstützen möchte, würde also eine große Hilfe leisten, wie schon zuvor beim Krankenwagenprojekt.

Spendenkonto: IBAN: DE19 4006 0265 0133 2859 00, BIC: GEN0DEM1DKM, Bank: Darlehenskasse Münster EG, Empfänger: Franklin Jose Antony; für eine Spendenquittung bitte vorab eine E-Mail schreiben an: appufrank@gmail.com