Krass, krasser, Krajewski

Über hundert Freunde, Kollegen und Familienmitglieder überraschen die frischgebackene Olympiasiegerin Julia Krajewski am späten Dienstagabend am Düsseldorfer Flughafen.

„Schwer“, antwortet Julia Krajewski, Goldmedaillen-Olympiasiegerin im Vielseitigkeitsreiten auf die Frage, wie sich der Triumph anfühle. Dabei hält sie ihre Goldmedaille in den Händen und lacht: „Die Medaille gehört genauso meinem Pferd Mandy wie mir.“

Dann wird Goldmedaillen-Gewinnerin Julia Krajewski ernst: „Ich bin glücklich, dass ich es geschafft habe. Ich verspüre ein ganz großes Gefühl von Dankbarkeit für die Leute, die immer an mich geglaubt haben. Ich bin einfach unfassbar stolz auf mein Pferd und glücklich das geschafft zu haben. Und da ist ein ganz großes Gefühl von Dankbarkeit an all die Leute, die immer an mich geglaubt haben und hinter mir stehen.“

Landrat Dr. Olaf Gericke begrüßte die Warendorferin

Seit Dienstagabend ist die 32-Jährige zurück in Warendorf und kann den Sieg immer noch nicht richtig fassen. Ihr Handy steht nicht still. Die Emotionen bei der Ankunft am Düsseldorfer Flughafen nehmen kein Ende: Über hundert Freunde, Kollegen und Familienmitglieder überraschen die frischgebackene Olympiasiegerin am späten Dienstagabend.

Mit einem in den Deutschlandfarben geschmückten Bus hatten sich allein 50 Freunde, Trainingskollegen, Fans und Verbandsmitarbeiter auf den Weg nach Düsseldorf gemacht, um die erste weibliche Einzel-Goldmedaillengewinnerin in der Vielseitigkeit willkommen zu heißen und zu bejubeln. Zum Empfangskomitee gehörten auch Hans Joachim Erbel, Präsident der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) sowie FN-Vize-Präsident Theo Leuchten. Auch Landrat Dr. Olaf Gericke hatte es sich nicht nehmen lassen, die „vergoldete” Warendorferin persönlich am Flughafen zu begrüßen.

FN-Präsident Joachim Erbel gratulierte als einer der ersten in Namen des gesamten Verbandes. „Das war sensationell, das waren schlaflose Nächte, aber die schönsten schlaflosen Nächte, die ich in den letzten Jahren gehabt habe.“

Landrat Dr. Olaf Gericke überbrachte die Glückwünsche des Kreises Warendorf und aller Warendorfer Bürgerinnen und Bürger. Der Landrat zeigte auf ein von den Freunden und Fans hochgehaltenes Plakat und zitierte: „Krass, krasser, Krajewski – mehr braucht man dazu nicht zu sagen.“

Lange, aufregende und erfolgreiche Reise nach Tokio

Von dem überschwänglichen Empfang emotional überwältigt, bedankte sich Julia Krajewski bei ihren Freunden und Fans: „Ich bin unheimlich gerührt, froh wieder zuhause zu sein und total glücklich, dass so viele Leute gekommen sind. Es ist ein riesiges Gefühl zu merken, wie viele Leute mit mir mitgefiebert haben.“

Erst nach Mitternacht ging es für die Olympiasiegerin endlich gemeinsam mit ihren Unterstützern im Bus zurück nach Warendorf, wo ihre lange, aufregende und erfolgreiche Reise nach Tokio erst einmal endete.

Die Verschnaufpause ist allerdings nur kurz. Bereits in der kommenden Woche steht schon die nächste Veranstaltung für sie auf dem Plan. Mit zwei Nachwuchs-Geländepferden startet Julia Krajewski vor heimischer Kulisse bei den Bundeschampionaten. Wer also eine Olympiasiegerin oder künftige Olympiapferde sehen will, hat dazu vom 11. bis 15. August in Warendorf Gelegenheit.

Die Stadt Warendorf steht zurzeit in enger Abstimmung mit dem DOKR, um einen Empfang für die Olympiasiegerin vorzubereiten, heißt es aus dem Bürgermeisterbüro. Am Donnerstag um 14 Uhr gibt die Sportschule der Bundeswehr einen Empfang zu Ehren der Olympiasiegerin im Vielseitigkeitsreiten. Die Hauptgefreite Julia Krajewski hat in Tokio als Sportsoldatin die Bundesrepublik Deutschland vertreten.