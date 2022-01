Kreative Ideen im farbenreichen Gewand

Kultur hat im Moment ja einen ganz schweren Stand, da muss man Armin Düpmeier und dem Team vom Theater am Wall erst einmal einen großen Dank aussprechen, dass sie mit so viel Engagement die Jazzreihe im Dachtheater am Leben erhalten und so den Liebhabern feinster von Hand gemachter Musik einmal mehr ein mitreißendes Konzerterlebnis bereiteten. Mit dem Quartett „Kaleidoskop“ erlebte man am Donnerstag Musiker aus dem Ruhrgebiet, die dem Bandnamen entsprechend ihre kreativen Ideen in ein farbenreiches und schönes formelles Gewand kleideten.

Sie präsentierten Songs ihrer neuen CD „Sunflower“, die in der Dynamic Sound Factory in Gelsenkirchen eingespielt wurde und überaus interessante Elemente des Modern Jazz mit orientalischer Folklore verbindet. Jazzgitarrist Christian Hammer, Saxophonist Dimitrij Markitantov, der Percussionist Fethi Ak sowie der seit vielen Jahren in Warendorf in diversen Formationen anzutreffende Kontrabassist Alex Morsey zeigten sofort beim ersten Stück „Avellino“, dass sie sich bestens verstehen und sich die Ideen mit Bravour gegenseitig zuspielen können. Da fühlte man sich in die italienische Provinzstadt östlich von Neapel mit seinem ganz eigenen Lebensgefühl versetzt. Leichtigkeit und Spritzigkeit prägten dieses Stück aus der Feder von Christian Hammer, dieses klangmalerische Bild zog das Publikum sofort in seinen Bann. Genauso faszinierend ging es dann mit „P 9“ des Saxofonisten Dimitrij Markitantov weiter. Mit langsamer Saxofoneinleitung, die von den verwendeten Skalen wohl die Nähe zum Tango Nuevo aufwiesen, ging es dann musikalisch weiter in orientalische Fantasiewelten, agierte in diversen Passagen ein Trio mit besonders percussiver Spielweise als Begleitformation des introvertiert aufspielenden Saxofonisten.

Rolle der Musiker wechselt

Die Rollen der einzelnen Musiker in der Formation wechselten in jedem Song, ließen sie sich stilistisch nicht bei ihrem Crossover eingrenzen. Dies zeigte sich beim Titelsong der CD „Sunflower“, bei dem Christian Hammer seine ganz individuelle Spielweise in den Dienst des musikalischen Ausdrucks einbrachte und mit Klängen gleichsam zauberte. Wenn es dann stilistisch nach Afrika ging, wusste Fethi Ak rhythmische Finessen gekonnte in den Spielfluss bei „Dav“ und „Alight at Ayensudu“ zu integrieren, nicht umsonst gilt der Gelsenkirchener als einer der virtuosesten Darbukaspieler in Deutschland. „21 Monkeys“ passte mit seinen verspielten Rhythmen und Melodien bestens in das Konzept von „Kaleidoskop“. Passend zu den Außentemperaturen hatten die vier Musiker „Väterchen Frost“ in das Programm des Abends aufgenommen und gab es auf dem Heimweg nach so einem spritzig anheizendem Musikerlebnis dann zur Abkühlung leichten Schneeregen als „Antwort von oben“.