Kreativität und ganz viel Spaß: Schüler bauen neue Krippe

Hoetmar

Acht Kinder der Dechant-Wessing-Schule in Hoetmar bilden eine kreative Arbeitsgemeinschaft und basteln eine neue Krippe. Angeleitet werden sie von Bildhauerin Lisa Peterkord, die die Schüler in ihrem Atelier in Westkirchen empfängt. „Ich bin überrascht, wie gut die Kinder sägen können“, staunt die Künstlerin.

Von Ulrich Lieber