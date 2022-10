Krise bietet auch Chancen

Die Freckenhorster Werbegemeinschaft traf sich zu ihrer Mitgliederversammlung in den Freckenhorster Werkstätten. Dort wurden die Mitglieder vom neuen Leiter der Werkstätten, Martin Weißenberg, durch den Betrieb geführt.

Werkstätten-Leiter Martin Weißenberg zeigte den Mitgliedern der Werbegemeinschaft die Arbeitsplätze, an denen unter anderem für Industrieunternehmen Arbeiten verrichtet werden.Christian Murrenhoff (r.) verabschiedete Vorstandsmitglied Thilo Sievert mit einem Präsent.

„Wir leben eigentlich ständig in Krisen – und doch möchte ich heute auch etwas Mut machen“, ermutigte Christian Murrenhoff die Freckenhorster Gewerbetreibenden am Freitag im Rahmen der Mitgliederversammlung der Freckenhorster Werbegemeinschaft, nicht nur die Gefahren hinter den derzeitigen Krisen zu sehen, sondern auch die sich ergebenden Chancen zu sehen.

In der Mensa der Freckenhorster Werkstätten waren die Geschäftsleute Mitglieder zusammengekommen, um Rück- und Ausschau zu halten. Und, um sich im Rahmen einer Führung durch die Werkstätten über die Arbeit dort und Möglichkeiten der Inklusionsbegleitung zu informieren. „Wir bieten angepasste Arbeitsplätze“, erläuterte der neue Leiter der Werkstätten, Martin Weißenberg, dass für die 1461 Beschäftigten individuell nach dem Förderbedarf und den Möglichkeiten geschaut wird. „Unser Auftrag ist es, Menschen in ein ersten Arbeitsmarkt zu bringen“, stellten René Büscher und Ulrich Pöhler die Inklusionsberatung der Werkstätten vor. Sie beraten und unterstützen Firmen, die Menschen mit Behinderungen einstellen: „Sie können uns gerne einladen, durch ihren Betrieb zu gehen“, bot Büscher den Freckenhorster Gewerbetreibenden an.

Im Rahmen der Versammlung der Werbegemeinschaft verabschiedete der Vorsitzende Christian Murrenhoff Thilo Sievert, der nach Schweden auswandert, aus den Reihen des Vorstands. Der stellvertretende Vorsitzende Dirk Nölker wurde wiedergewählt, neu im Vorstand sind die Beisitzer Alexander Brinkmann und Sven Witczak. Anne Lischka wurde zur neuen Kassenprüferin gewählt.

Angeregt wurde ein regelmäßiges Unternehmertreffen für die Mitglieder der Werbegemeinschaft. Beim Rückblick auf die Aktivitäten der vergangenen Monate zeigte sich der Vorstand zufrieden mit den meisten Neuerungen beim Freckenhorster Herbst. Lediglich beim Bayrischen Gaudiabend seien die Besucherzahlen unter den Erwartungen geblieben: „Da müssen wir das Konzept überdenken“, so Murrenhoff.

Freude herrscht bei den Gewerbetreibenden über die Fördergelder, die in die Stärkung des Freckenhorster Ortskerns fließen sollen. Es gebe viel, was man machen könne, stellte Murrenhoff fest und gab direkt die Zusage, dass die Werbegemeinschaft dort auch unterstützen wird: „Wir sind dort fordernd aber auch fördernd!“