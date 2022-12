Florin Hacke, Kabarettist aus Kiel, überzeugte im Theater am Wall mit knallharte Kritik am Kleinbürgertum und den ewig gestrigen Zukunftsverweigerern.

Mit seinem neuen Programm „Nichts darf man mehr!“ hat Florian Hacke am Freitagabend mit düsterem, kritischem Humor in den Wunden des Kleinbürgertums gebohrt und die ewig gestrigen Zukunftsverweigerer bloßgestellt. Die zahlreichen Gäste im fast voll besetzten Paul-Schallück-Saals des Theaters am Wall fühlten sich von den knallharten Alltagsbeobachtungen und pointierten Geschichten aus dem Leben des 44-jährigen ausgebildeten Schauspielers, Kabarettisten, Comedians und Poetry-Slammers bestens unterhalten. Der zweifache Familienvater aus Kiel nahm kein Blatt vor dem Mund und wusste vor allem durch seine differenzierte, analysierende Art gepaart mit dem notwendigen Witz zu überzeugen.