„Kugel, Frosch und Weihnachtsmaus“

Die Zeit der Weihnachtsbäume hat wieder begonnen. Bis die Tannen ein festliches Gewand bekommen, hat es aber noch ein paar Tage Zeit. Dann werden die Kisten mit dem Weihnachtsschmuck wieder aus den Schränken geholt. Ob traditionell mit Strohsternen und natürlichen Materialien oder glitzernd bunt, ist jedem selbst überlassen. Ebenso das Material. Vieles ist heutzutage möglich. Inspirationen liefert die Adventsausstellung in der Ebbers-Galerie.

Aber wo kommt die Tradition der Weihnachtskugeln eigentlich her? Der gläserne Weihnachtsschmuck wurde Mitte des 19. Jahrhunderts im Thüringer Wald entdeckt und entwickelt. Genauer gesagt: in Lauscha, dem Geburtsort der damals in Heimarbeit gefertigten Christbaumkugeln.

Bei den Glasbläsern in Lauscha

Rudolf und Leonore Berger haben den Glasbläsern in Lauscha einen Besuch abgestattet und ihnen bei der Arbeit zugesehen. Da entstand die Idee, im Advent in der Galerie im Modehaus Ebbers Glasobjekte auszustellen, die für den Weihnachtsbaum gedacht sind. Im vergangenen Advent standen die Warendorfer Weihnachtsteller im Blickpunkt der Adventsausstellung in der Ebbers-Galerie. Diesmal ist es die Kunst des Weihnachtsschmucks am Tannenbaum, die im Mittelpunkt steht.

bei Ebbers gibt es eine Ausstellung mit Weihnachtsschmuck Foto: Beate Trautner

„Schon während des Aufbaus ist die Weihnachtsausstellung auf viel Interesse gestoßen“, freut sich Rudolf Berger über die Resonanz. Zusätzlich zu den Objekten sind ausdrucksstarke Fotografien aus der Arbeitswelt der Glasbläser zu sehen – mitsamt einem Bericht zur Geschichte der Weihnachtsbaum-Glasbläserei. Die Ausstellung kann zu den regulären Öffnungszeiten des Modehauses Ebbers in Warendorf besucht werden.

Rund 100 unterschiedliche Objekte

Neben den traditionellen Kugeln, Vögeln und Zapfen sind in der Adventsausstellung der Ebbers-Galerie auch poppige und lustige Versionen zu sehen, darunter Werkzeuge, Weihnachtsmäuse, Radios und sogar Kugeln im „Leoprint“- Design. Rund 100 unterschiedliche Objekte, fast alle aus Glas, hat Rudolf Berger zusammengetragen und in der Galerie rund um den gläsernen Aufzug ausgestellt. So ist in der Ebbers-Galerie die ganze Spannweite der „Weihnachtskunst“ zu erleben und zum Teil zu erwerben.

Obwohl viele Stücke in Handarbeit gefertigt wurden, sind es keine Unikate, sondern in größeren Stückzahlen in einer Form entstandene Baumbehänge, die in kleinen Kartons, gut geschützt und nett verpackt, zu verschenken sind.

Weihnachtsschmuck bei Ebbers Foto: Beate Trautner

Die Ausstellung mit dem Titel „Kugel, Frosch und Weihnachtsmaus“ ist bis zum 31. Dezember in der Ebbers-Galerie, Münsterstraße 3, während der Öffnungszeiten des Modehauses zu sehen.