Kultfilm zieht Fans an

Keine Jahreszeit ist so gefüllt mit lieb gewonnen Traditionen wie der Advent. Für viele gehört dazu auch der Film „Die Feuerzangenbowle“, den nun das Theater am Wall zeigte. Natürlich mit passendem Rahmenprogramm.

Die Feuerzangenbowle ist in der Weihnachtszeit nicht mehr wegzudenken – und zwar nicht nur das Getränk, sondern auch der Kultfilm aus dem Jahr 1944. Seit nun gut 25 Jahren zeigt das Theater am Wall den Streifen in der Adventszeit. „Auch für uns als Team hat die Veranstaltung Tradition“, verriet André Auer vom Orga-Team. Mittlerweile sei die Veranstaltung so gewachsen, dass man draußen unter freiem Himmel die Bowle auf dem offenen Feuer zubereitet. Hier standen auch in diesem Jahr Almuth und Jürgen Pfeiffer am Kessel und ließen die Zuckerhüte brennen. Insgesamt 160 Liter wurden für die Zuschauer zubereitet.

Der Abend sei immer etwas Besonderes, so Auer. „Wir haben immer wiederkehrende Gruppen, die jedes Jahr kommen.“ Aber auch neue Gesichter fand man bei den Besuchern. Norbert Strickmann kam zum ersten Mal mit seiner Frau zu der Veranstaltung. „Wir freuen uns auf den Film und das Getränk“, meinte er lachend.

Seit gut 25 Jahren zeigt das Theater am Wall die „Feuerzangenbowle“ in der Adventszeit. Foto: Rebecca Lek

Das Dachtheater zeigt den Film noch auf Original-35-Millimeter-Projektoren. Doch bevor die Rollen angeworfen wurden, ließ es sich Auer nicht nehmen, noch einige historische Fakten zu erzählen. So erfuhr man den historischen Kontext, nämlich, dass es ein Film in der Kriegszeit gewesen ist, der zum Durchhalten animieren sollte. Die deutsche Filmkomödie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Heinrich Spoerl und hält sich eng an die Buchvorlage. Zu Beginn erinnern sich vier ältere Herren bei einem Glas Feuerzangenbowle an ihre Schulzeit, als der Protagonist Dr. Johannes Pfeiffer zu der Truppe stößt. Richtig in Erinnerung schwelgen kann er nicht, da er alleine von einem Hauslehrer unterrichtet wurde. Animiert von seinem Freunden, doch das Versäumte nachzuholen, verkleidet er sich als Schüler und besucht ein Gymnasium. In einer Binnenerzählung berichtet er von Schülerstreichen, neuen Freunden, der großen Liebe und Schulverweisen. Eigentlich ist jedoch nur die Anfangsszene mit der Feuerzangenbowle Wirklichkeit, der Rest eine reine Fiktion.

Die Rezeptur des Getränkeklassikers hat sich übrigens im Laufe der Jahre etwas geändert. Ursprünglich kam der Rum in den Topf und wurde angezündet, sodass der Zucker vom brennenden Rum zum Schmelzen gebracht wurde. Erst dann kam der Wein in den Topf. Mittlerweile ist die Reihenfolge umgekehrt: Die Weinmischung im Topf wird verfeinert. Die Zuckerhüte werden mit Rum getränkt und angezündet.