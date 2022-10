Kunst aus der Dose

Ein Street Art und Graffiti-Workshop für alle, die mehr über die bunten Bilder aus der Dose wissen wollen. Es wurde nicht nicht nur auf Papier gezeichnet und Schatten und Outlines geübt, sondern auch eine Wand gestaltet. Der Verein für Freizeitservice und Jugendarbeit hat zum zweiten Mal in Folge einen Graffiti-Workshop mit insgesamt 32 Kindern und Jugendlichen erfolgreich durchgeführt. Das vom Landschaftsverband Westfalen Lippe (LWL) und Kreis Warendorf geförderte Projekt in Kooperation mit der Stadt Warendorf ist ein Folgeprojekt des sehr gut angenommenen Streetart-Projektes in der Unterführung im Schulviertel aus dem vergangenen Jahr. So berichtet der Verein für Freizeitservice und Jugendarbeit (VFJ) in einer Pressenotiz.

Workshop startet mit einem Film

Der Aufbau der Workshops: Zunächst wurde am ersten Tag ein Film vorgeführt, der alle Blickwinkel – Bedeutung, Lifestyle, aber auch die rechtlichen Aspekte – beleuchtete.

Danach wurden die sogenannten Basics der Graffiti-Kunst vermittelt, um anschließend erste Skizzen für ein Projekt anzufertigen. Abgerundet wurde der erste Tag mit einem Probesprühen, um die erlernten Techniken umzusetzen und um ein Gefühl für die Farbdosen zu bekommen. Am zweiten Tag setzten die Kinder und Jugendlichen ihr geplantes Projekt um.

Zwei Wände im Warendorfer Norden genutzt

„Wenn man sieht, mit welcher Begeisterung und Tatendrang die Kinder und Jugendlichen bei der Sache sind und wie viel Kreativität entfaltet worden ist, so kann man von einem sehr erfolgreich umgesetzten Projekt sprechen“, bilanzierte Jens Micke. Der Verein VFJ freut sich darüber hinaus, dass diesmal auch zwei Wände im Warendorfer Norden genutzt werden durften und bedankt sich bei privaten Eigentümern, dass sie ihre Flächen zur Verfügung gestellt haben. An dieser Stelle möchte der Veranstalter ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Flächen erstmal nur für dieses Projekt legal besprüht werden durften. „Man werde sich aber darum bemühen, dass die Mauer in städtischer Hand möglicherweise bald zum legalen Sprayen freigegeben werden kann“, hofft Jens Micke auf eine zusätzliche Fläche. Der VFJ plane eines Fortsetzung des Projekts. Anregungen unter Jens.Micke@warendorf.de