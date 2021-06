Kunst aus Tagebuch-Einträgen

Warendorf

Ganz den unterschiedlichen Zeichen gewidmet, können die Besucher der Ausstellung die eine oder andere Botschaft in den Kunstwerken entdecken. Viele davon stammen nämlich ursprünglich aus dem Tagebuch der Künstlerin. Ihre Ausstellung wird am Sonntag in Warendorf offiziell eröffnet.

rele