Kunstdiebin stellt sich der Polizei

Jetzt zeigte sich eine junge Frau geständig, am 27. April ein hochwertiges Gemälde aus dem Museum im Ravensberger Park in Bielefeld gestohlen zu haben. Doch das Bild bleibt verschollen. Auch in Warendorf gab es dazu eine Wohnungsdurchsuchung.

Dieses Gemälde wurde im Hülsmann-Museum in Bielefeld gestohlen. Auch in Warendorf gab es dazu eine Durchsuchung.

Der Fall hat für große Aufmerksamkeit gesorgt. Einer Frau gelingt am helllichten Tage ein Kunstdiebstahl aus dem Museum Huelsmann in Bielefeld. Sie wurde immer wieder gesichtet. Jetzt hat sie sich gestellt. Das Kunstwerk bleibt verschwunden.

Am Mittwoch, 27. April, entwendete die Frau das hochwertiges Gemälde aus dem Museum im Ravensberger Park. Der Kunstraub hat hohe Wellen geschlagen.

Die Frau soll mit einer pinken Jacke gesehen worden sein und bei der Tat eine Perücke getragen haben. Außerdem war sie offenbar mit auffälligen Schuhen mit großen, hohen Absätzen unterwegs. Bei dem gestohlenen Gemälde (Öl auf Holz, um 1561) handelt es sich um das Werk „Portrait einer jungen Frau“ des niederländischen Malers Pieter Aertsen (1508 - 1575). Es hat die Maße 35,8 x 46,7 Zentimeter.

Nun - laut Polizeiangaben bereits am 17. Mai - hat sich die Diebin, eine 31-Jährige aus Hamburg, bei der Polizei gestellt. Das gestohlene Gemälde wird weiterhin gesucht. Die Polizei ermittelte auch im Umfeld, unter anderem auch in Warendorf - ohne Erfolg. Bei Durchsuchungsmaßnahmen in Warendorf, bei einer bekannten Person der 31-Jährigen und in der Wohnung der Hamburgerin, konnte das Gemälde nicht gefunden werden.

Warum sich die Frau gestellt hat, ist ebenso unklar wie die Frage nach den Hintermännern und -frauen.

Die Kriminalpolizei Bielefeld fragt daher weiterhin: Wer kann Angaben zum Verbleib des Gemäldes machen?

Zeugen können sich bei der Kriminalpolizei unter

05 21/54 50 melden.