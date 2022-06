Künstler entdecken Gemeinsamkeiten

Manfred Brückner (Ahlen) und Werner Rückemann (Münster) eröffneten am Samstag im historischen Rathaus die gemeinsame Ausstellung „Quadrat²“.

Wenn zwei Künstler, die sich vorher nicht kannten, eine gemeinsame Ausstellung planen, die sich ums Quadrat dreht, dann kann das eigentlich nur ein „Quadrat zum Quadrat“ ergeben. Und so ist die Ausstellung, die am Samstag im historischen Rathaus in Warendorf eröffnet wurde, „Quadrat²“ beschrieben worden. Auf Initiative des Kreiskunstvereins Beckum-Warendorf haben sich Manfred Brückner (Ahlen) und Werner Rückemann (Münster) kennengelernt und sich für die Gemeinschaftsausstellung im Rathaus zusammengetan.

„Wir haben erstaunlich viele Gemeinsamkeiten gefunden“, berichtet Werner Rückemann im Dialog der beiden Künstler über die Entstehung der Ausstellung. Schnell sei man auf das Thema Quadrat gestoßen: „Das Quadrat ist so wichtig im Leben.“ So habe man viel Erlebtes mit in die Werke hereinnehmen können. Der Titel der Ausstellung war schnell gefunden, berichtet Manfred Brückner: „Weil wir zu zweit sind, steht da die zwei dann auch noch!“ Die Künstler dankten der Stadt Warendorf und Kulturamtsleiter Horst Breuer für die Wertschätzung, die ihnen und und ihrer Kunst von Seiten der Stadt entgegengebracht worden sei.

Für den Kreiskunstverein würdigte der Vorsitzende Dieter Müller die Werke der renommierten Künstlermitglieder für die Ausstellung: „Das ist eine runde Sache – auch wenn das Thema ‚Quadrat‘ heißt.“ „In der Kunst ist es wichtig sich Gedanken zu machen“, bekannte die stellvertretende Bürgermeisterin Doris Kaiser, dass ihr der Titel etwas Kopfzerbrechen bereitet hatte. „Dann haben wir ja alles richtig gemacht“, kommentierte Manfred Brückner diese Aussage erfreut in Richtung Werner Rückemanns.

In drei Räumen des historischen Rathauses sind die 29 Kunstwerke zu sehen. Neben einem gemeinsam gestalteten Raum stellt jeder Künstler eigene Werke in je einem der weiteren Räume aus. Noch bis zum 17. Juli sind die Werke im historischen Rathaus zu sehen.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 15 bis 17 Uhr und Samstag, Sonntag und feiertags 14 bis 17 Uhr.