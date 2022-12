Künstler und Publikum verschmelzen zu einem Chor

Nicht nur lauschen, sondern selbst mitsingen - das ist möglich, wenn das Duo „Tenöre4you“ in der Pauluskirche Freckenhorst auftritt.

Toni Di Napoli und Pietro Pato laden alle Besucher, die Freude am Singen haben, am 28. Januar (Samstag) zu einem Abend mit Liedern, die jeder kennt ein. Das Mitsingkonzert findet um 19.30 Uhr in der Pauluskirche Freckenhorst statt.

Gäste dürfen sich laut Pressemitteilung auf ein spektakuläres Programm sowie eine Mischung von ausgelassener Fröhlichkeit und befreitem Singen, in dem Künstler und Publikum zu einem Chor verschmelzen, freuen. Gleichzeitig präsentieren die „Tenöre4you“ in diesem Konzert selbst einige Lieder in Pop-Klassik-Mischung und italienischem Gesangsstil.

Pop, Klassik und Musical

Um das Publikum aktiv einzubinden, werden Texte angezeigt. Darunter befinden sich legendäre Welthits aus Pop, Klassik, Musical und Filmmusik wie beispielweise „You Raise Me Up“, „Let It Be“, „Phantom der Oper“ und „Time To Say Goodbye“. Begleitet wird das Event von einer Licht-Show.

Die „Tenöre4you“ arbeiteten bereits auf großen Bühnen gemeinsam mit Künstlern wie Helmut Lotti, Kim Fisher, Tom Gaebel, Sandy Mölling und dem Filmorchester Babelsberg. Karten gibt es in der Tourist-Information, Emsstraße 4, sowie bei Kieskemper, Everswinkeler Straße 8 in Freckenhorst, und dem Bäckerei-Café Reeken, Industriestraße 1. Die Karten kosten im Vorverkauf 21 Euro und an der Abendkasse 23 Euro. Weitere Infos unter www.tenoere4you.de.