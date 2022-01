Tattoo-Studios dürfen derzeit europaweit keine Farbe mehr einsetzen

Hochkonzentriert setzt Adrian Schlaack die Nadel an. Jeder Stich muss sitzen, denn schließlich entsteht unter seinen Händen ein dauerhafter Körperschmuck. Alexander Varkentin liegt unterdessen sehr entspannt und freut sich darauf, bald zwei Rosen auf der Brust zu haben. Aber die Rose wird nicht in rot leuchten, denn farbige Tattoos sind ab sofort verboten. Seit dem 5. Januar dürfen nur noch Tattoos gestochen werden, die den Anforderungen der Reach-Verordnung entsprechen.

„ »Die Beweislast wurde umgekehrt. Wir müssen jetzt beweisen, dass die Farben nicht krebserregend sind.« “ Normen Ehrentraut

Das bedeutet für die Tattoo-Studios, dass die meisten der bisher genutzten Farben nicht mehr eingesetzt werden dürfen – und das gilt EU-weit. „Es wird vermutet, dass bestimmte Inhaltsstoffe krebserregend sind“, sagt Adrian Schlaack, Tätowierer und Mitinhaber des Warendorfer Tattoo-Studios „Inkstitches“, weist aber gleichzeitig darauf hin, dass dies durch keine Studie belegt sei. Sein Geschäftspartner Normen Ehrentraut ärgert sich über die neue Verordnung. „Die Beweislast wurde umgekehrt. Wir müssen jetzt beweisen, dass die Farben nicht krebserregend sind.“

Die Warendorfer mussten die noch vorhandenen Tattoo-Farben im Wert von rund 400 Euro vernichten. Schlimmer wiegt aber die Tatsache, dass nun ein Umsatzeinbruch zu erwarten sei. „Wir haben zehn bis 15 Termine im Monat für Farbtattoos, die fallen jetzt erstmal aus. Das ist für uns ein Einbruch. Es gab darum auch schon einige Absagen.“ Entsprechend habe es im Dezember noch viele Anfragen für Farbtattoos gegeben, aber „wir waren oft ausgebucht“.

Doch zum Glück gebe es auch viele Kunden, die auch ohne Farbe zufrieden sind, wie zum Beispiel Alexander Varkentin. „Für mich ist das keine Einschränkung, denn ich stehe auf schwarz-weiß.“ Seine Rosen stehen gemeinsam mit ein paar anderen Tattoos an der Spitze der Kundenwünsche. „Löwen, Totenköpfe oder kurze Schriftzüge sind ebenfalls sehr angesagt“, berichtet Normen Ehrentraut. Es gibt aber natürlich auch viele individuelle und mitunter sehr ausgefallene Wünsche. So habe sich kürzlich jemand einen rauchenden Frosch im Jackett und mit einem Buch in der Hand auf seiner Haut verewigen lassen.

Um als Tätowierer arbeiten zu können, bedarf es einer sehr ruhigen Hand, viel Gefühl und großen künstlerischen Fähigkeiten. Eigenschaften, die Adrian Schlaack besitzt. Sein Wissen gibt er derzeit an Julia Westerwald weiter, die das spannende Handwerk im Studio lernt. Sie schaut viel zu, übt an Kunsthaut, hat aber schon die ersten eigenen Kunden gehabt. „Adrian zeigt mir Techniken, die ich dann übe, aber im Endeffekt muss jeder seinen eigenen Stil finden.“

„ »Sie war 76 Jahre alt und hat sich ihre Enkelkinder auf den Unterarm tätowieren lassen.« “ Adrian Schlaack

Die Kunden bringen dem Tattoo-Studio großes Vertrauen entgegen. Schließlich ist so ein Tattoo im Regelfall eine Sache fürs ganze Leben und entsprechend perfekt sollte es dann auch sein. „Wir haben sehr, sehr viele Kunden, die zu uns kommen und noch kein Tattoo haben. Ein Kunde hatte dann nach einem Jahr schon 17 Tattoos“, sagt Normen Ehrentraut. Denn Tattoos können tatsächlich zur Sucht werden. „Eine gute Sucht“, schmunzelt Ehrentraut. Ein Kunde sei sogar extra aus Kanada gekommen, um sich ein Tattoo stechen zu lassen. Besonders stolz ist Adrian Schlaack auf die älteste Warendorfer Kundin. „Sie war 76 Jahre alt und hat sich ihre Enkelkinder auf den Unterarm tätowieren lassen.“

Ist es eigentlich schmerzhaft, sich tätowieren zu lassen? „Ich könnte schon nach fünf Minuten weglaufen“, gesteht Normen Ehrentraut, und auch Adrian Schlaack ist da eher empfindlich. Dennoch haben beide natürlich jede Menge Kunstwerke auf ihrem Körper. „Das an der Stirn war gar nicht so schmerzhaft. Schlimmer ist es seitlich am Kopf, an den Findern oder an den Innenseiten der Oberschenkel.“ Ganz anders sieht das bei Alexander Varkentin aus. „Der Alexander schläft dabei fast ein.“ Und es gebe einen Unterschied zwischen Mann und Frau. „Frauen halten das viel besser aus. Männer sind da wehleidiger.“

Doch ganz so schwarz muss die Tattoo-Branche dann wohl doch nicht in die Zukunft schauen, denn es ist ein Farbstreif am Horizont zu erkennen. Es werden nämlich neue Farben entwickelt, die den Vorgaben der Reach-Verordnung entsprechen sollen. „Wir haben gehört und hoffen, dass es noch im ersten Quartal etwas werden kann“, sagt Adrian Schlaack. Doch er weist auch darauf hin, dass europaweit mehr als 500.000 Tätowierer auf die Farben warten. Es könnte also zu Lieferengpässen kommen.