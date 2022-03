Kunstwerke zum Lauf der ungezügelten Ems

Für Rudolf Berger waren die vergangenen Wochen mit viel Organisation verbunden – jetzt allerdings freut er sich, dass die neue Ausstellung in der Ebbers-Galerie eröffnet ist. Die Maler der Bilder sind zum Teil sogar unbekannt, doch das Motiv ist den Warendorfern durchaus bekannt. Alle Bilder nehmen die Ems in ihrem natürlich Lauf in den Fokus.

Ausstellung in der Ebbers-Galerie

„Was lange währt, wird endlich gut.“ Bekanntlich steckt in jedem Spruch ein Stück Wahrheit, so auch in diesem.

Wochenlang hat Rudolf Berger getüftelt und organisiert. Denn es galt, insgesamt 36 Arbeiten von 21 Künstlerinnen und Künstlern an den Wänden unterzubringen. Und schließlich soll ja alles auch ansprechend aussehen. Aber alles ist gelungen.

Am Donnerstagmorgen konnte die offizielle Eröffnung der Ausstellung mit dem Titel „Künstler porträtieren die Ems“ in der Ebbers-Galerie gefeiert werden. Rudolf Berger durfte zur Einführung in die Ausstellung überaus interessierte Gäste begrüßen. „Es ist eine ungewöhnliche Sache, Bilder nicht nach den Künstlerinnen und Künstlern zusammen zu tragen, sondern nach dem Thema“, führte Berger die Gäste ein.

Hauptthema ist die unbegradigte Ems

Das Thema, das dabei in den Vordergrund tritt , ist die unbegradigte Ems. Die meisten dieser Künstler sind leider längst verstorben. Aber mit Horst Müller-Tenckhoff, dem Enkel von Carl Müller-Tenckhoff und Heinrich Götting, dem Sohn von Wilhelm Götting, waren gleich zwei Nachfahren zur Eröffnung gekommen.

Die Affinität zur Kunst liegt wohl beiden in den Genen. Horst Müller-Tenckhoff hat seinen Großvater nie kennengelernt. Als er 1937 das Licht der Welt erblickte, war Carl Müller-Tenckhoff bereits ein Jahr tot. Horst Müller-Tenckhoff ist ein bekannter Kunstsammler. Seine Sammlung umfasst auch rund 40 Werke seines Großvaters.

Die Kunsthandlung und Rahmenwerkstatt von Heinrich Götting in Münster ist im gesamten Kreis ein Begriff. Gegründet wurde sie 1932 vom Galeristen und Maler Heinrich Götting ( geboren 1902) und gehört mit zu den ältesten Fachgeschäften für Bilder und Einrahmungen. Die stellvertretende Bürgermeisterin Doris Kaiser zeigte sich begeistert von der Ausstellung. „Die Ems beschäftigt die Menschen immer wieder“, weiß sie und fügte an: „Die Ausstellung zeigt, wie die Ems früher aussah und wie sie wieder werden könnte.“

Stadt will die Ems wieder in ihre natürlichen Windungen versetzen.

Berger gab einen kurzen historischen Abriss über das Leben der Menschen an der ungezügelt fließenden Ems, bevor man in den 30er-Jahren anfing, den Fluss zu begradigen. Die Stadt Warendorf hat es sich zum Thema gemacht, die Ems wieder in ihre natürlichen Windungen und Auen zu versetzen.

„Vielleicht kann man den Landschaftsplanern durch die Bilder etwas auf die Sprünge helfen“, wünschte Berger sich.

Auch Diplombiologe Hans W. Böke war mit von der Partie. Die alte ungezügelte Ems und speziell auch die Renaturierungsmaßnahmen sind Bökes Thema. Er hatte Fotografien mitgebracht, die die renaturierte Ems bei Einen aus der Luft zeigen. „Die Begradigungen haben die Ems um gut 70 Kilometer verkürzt“, erklärte er.

Es gibt Bilder, die man genau zuordnen kann und andere, die weder signiert, noch datiert sind. „Diese Bilder geben Rätsel auf“, bemerkte Berger und bekam die Zustimmung der Gäste.

Doch zeigt sich jedes Exponat mit der individuellen Handschrift des Künstlers.