Kurse mit Teilnehmerrekord

Mehr Teilnehmende als jemals zuvor meldeten sich in diesem Jahr beim Warendorfer Wassersportverein für einen Kurs zum Erwerb eines Sportbootführerscheins an. Auch eine Gruppe der Freiwilligen Feuerwehr war dabei.

Die Kurse zum Erwerb eines Sportbootführerscheins (SBF) erfreuen sich derzeit auch in Warendorf großer Beliebtheit. Knapp 60 Teilnehmende, und somit mehr als jemals zuvor, haben sich in diesem Jahr dazu entschlossen, den SBF beim Warendorfer Wassersportverein (WWV) zu absolvieren. Dieser Nachweis zum Führen von Motor- oder Segelbooten kann sowohl für Binnengewässer als auch für Küstenreviere erworben werden und eignet sich perfekt als Einstieg in den Wassersport, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Beliebtestes Angebot des WWV ist der Kombikurs, an dessen Ende gleich alle vier Teilprüfungen absolviert werden.

Den Anfang machte bereits im Mai eine Gruppe der Freiwilligen Feuerwehr Warendorf, die den SBF für Motorboote erworben hat. Die Absolventen sind nun amtlich befähigt, Motorsportboote in Binnen- und Küstengewässern zu führen und somit auch gut vorbereitet, das feuerwehreigene Boot im Einsatzfall zu steuern.

Erwerb des Fachkundenachweises

Den Abschluss der diesjährigen Kurssaison machte am Samstag die letzte Gruppe der SBF-Kurse mit einem straffen Programm. Für einige von ihnen standen sowohl die beiden Theorieprüfungen Binnen und See als auch die praktische Motor- und Segelprüfung an. Eine Herausforderung, die die frischgebackenen Schiffsführerinnen und Schiffsführer mit Bravour meisterten.

Einige erfahrene Mitglieder des WWV haben zudem die Prüfung zum Erwerb des sogenannten Fachkunde­nachweises abgelegt. Dieser Nachweis nach dem Sprengstoffrecht berechtigt zum Erwerb und Transport erlaubnispflichtiger Seenotsignalmittel und schult im Umgang mit Seenotsignalen.