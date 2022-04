Kuscheliges Hobby

Lena Hader war gerade mal zehn Jahre jung, da hatte sie schon ihre ersten Kaninchen gezüchtet. Das Hobby wurde der jungen Frau quasi in die Wiege gelegt. Ihre Mutter ist seit vielen Jahren Züchterin. Da wollte es sich die Tochter nicht nehmen lassen, ebenfalls in Mutters Fußstapfen zu treten.

2015 trat die heute 17-Jährige in den Rassegeflügel- und Kaninchenzuchtverein“ (RGKZV) Freckenhorst ein, in der schon ihre Mutter und die beiden Geschwister erfolgreich ausstellen. Lenas ersten Kaninchen: die Langhaarrasse „Löwenkopf Rhönfarbig“. Diese Kaninchen sind mit ihrem rund sechs Zentimeter langem Fell besonders kuschelig und auf den Kleintierschauen stets ein Blickfang. Markantes Merkmal ist zudem der löwenähnliche Kopf mit Bart, Stirnbüschel und Mähne. „Die Rasse war damals ganz neu, und ich fand die so süß“, erinnert sich Lena Hader. „Wir haben direkt ein Pärchen gekauft – und da kam gleich ein großer Wurf raus“, erzählt sie und strahlt dabei. Eine weitere Rasse, die Lena favorisiert, ist die der Zwergwidder blau, von denen die junge Züchterin ebenfalls eine Vielzahl an Tieren hält.

Teilnahme an Wettbewerben

Einmal im Jahr präsentiert die Schülerin einige ausgewählte Zuchtexemplare im Rahmen eines Wettbewerbs. Immer im November gibt es auf dem Reiterhof Schulze-Niehues eine Kleintierschau. „Da habe ich schon das ein oder andere Mal gewonnen“, freut sich die junge Züchterin und bleibt bescheiden.

Die Preisrichter bewerten die Tiere hierbei nach einem 100-Punkte-System, wobei unter anderem das Gewicht, die Körperform, das Fell, die Rassemerkmale und der Pflegezustand der Kaninchen beurteilt werden. Man könne aber neben reinen Rassetieren auch Kreuzungstiere zum Wettbewerb zeigen. Das habe sie auch schon gemacht. Die würden dann unter anderen Kriterien bewertet.

Lena Hader liebt ihre Kaninchen und züchtet, seit sie zehn Jahre alt war. Foto: Foto: Marion Bulla

Im Verein ist Lena Hader gern. „Ich mag den Austausch mit Gleichgesinnten und auch den Konkurrenzkampf um das schönste Kaninchen. Und man fühlt sich im Verein immer herzlich willkommen. Es ist schön, daran teilzuhaben“, schwärmt die Jungzüchterin und fügt hinzu: „Das Hobby ist für mich ein toller Ausgleich“.

So putzig sind die kleinen Kaninchen. Foto: Foto: Marion Bulla

Lena Hader ist besonders tierlieb. Auf dem weitläufig gepachteten Gelände am Hägerort, an der Grenze zu Freckenhorst, fühlen sich neben ihren rund 60 Kaninchen und einigen Meerschweinchen ebenso jede Menge Hühner und Pferde pudelwohl. Der Teenager kümmert sich liebevoll um seine Schützlinge, die im Sommer im Außengehege untergebracht sind. Mehrfach täglich ist Lena bei den Tieren, füttert sie mit Gras, Heu, Brot, Obst oder Gemüse. Übrigens haben sie bis auf wenige Ausnahmen einen Namen. Die kuscheligen Tiere heißen zum Beispiel „Fipsi“, „Herr und Frau Müller“, „Hasi“ oder „Mucki“. Die junge Züchterin verkauft übrigens nur die Mischlinge.