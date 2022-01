Laga-Kommission am 22. März vor Ort

Unter anderem die Ems seht sich die Bewertungskommission am 22. März an

Termin für den Besuch der Landesgartenschau-Jury ist der 22. März. Dann macht sich die elfköpfige Delegation auf den Weg nach Warendorf, um sich die möglichen Schauplätze einer Landesgartenschau in Warendorf zeigen zu lassen. Die Landesregierung trifft ihre Entscheidung für den Ort der LaGa 2026 auf Grundlage einer Empfehlung des unabhängigen Gremiums. Neben Warendorf sind die Städte Neuss und Grefrath im Rennen. In der Bewertungskommission sind unter anderem die Fachrichtungen Landschaftsarchitektur, Gartenbau, Naturschutz, Tourismus und Kleingärtner vertreten. Auch das Umweltministerium NRW und das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung sind Teil der Kommission. Dem LaGa-Team in der Stadtverwaltung bleiben knapp acht Wochen Zeit, um den genauen Ablauf und die Inhalte für den Besuch der Jury zu entwickeln. Fest steht bereits jetzt, dass der Rundgang anders als 2011 nicht durch zahlreiche Bürgerinnen und Bürger begleitet werden kann. „Das hängt einerseits mit der aktuellen Coronalage zusammen, trägt aber auch dem Wunsch der Kommission Rechnung, die Inhalte und das Bewerbungskonzept in den Mittelpunkt zu stellen“, erläutert Bürgermeister Peter Horstmann.