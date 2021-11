LaGa-Thema sorgt für Bewegung

Eins steht fest: Das Interesse an der Bewerbung um die Landesgartenschau 2026 in Warendorf ist groß. So groß, dass Johannes Austermann spontan noch zu seinem Kino flitzte, um ein Megafon zu holen, damit beim gestrigen Spaziergang zu markanten Stellen der geplanten LaGa auch alle Teilnehmer den Ausführungen folgen konnten.

Eingeladen hatte die Warendorfer CDU, gekommen waren insgesamt rund 80 Interessierte. Neben Bürgermeister Peter Horstmann und einigen CDU-Politikern weitere Menschen, die sich über die Planungen genauer informieren wollten oder konkret davon betroffen sind, weil sie etwa Anwohner des Emsseeparks sind oder sich in der Frage der Neugestaltung der Emsinsel, die mit dem Emsseepark als zentraler Bestandteil der Landesgartenschau vorgesehen ist, orientieren.

„ »Da stehen sehr viele Entwicklungsziele für Warendorf drin, die auch abseits des Titels ,Landesgartenschau‘ für Warendorf einen Riesenschritt bedeuten würden.« “ CDU-Vorsitzender Dirk Schellhammer

Der Warendorfer CDU-Vorsitzende Dirk Schellhammer, der die Wanderung mit Stefan Hölzle und Michael Pöppelmann vorbereitet hatte, freute sich über den Zuspruch und stellte das Buch vor, in dem die Machbarkeitsstudie und damit die bisherigen Ideen enthalten ist. „Da stehen sehr viele Entwicklungsziele für Warendorf drin, die auch abseits des Titels ,Landesgartenschau‘ für Warendorf einen Riesenschritt bedeuten würden.“ Den zeitlichen Druck, den das Datum der Landesgartenschau festlegt, sah er positiv.

Konkrete Fragen beantwortete Bürgermeister Peter Horstmann (l.) den Bürgern im direkten Gespräch. Foto: Andreas Engbert

Festgeschrieben sind die Projekte aber noch nicht, an einigen Stellen fehlen noch Ideen. Die Lokalpolitiker riefen die Bürger auf, sich zu mit Ideen beteiligen. Das werde, so betonte Horstmann auf Nachfrage aus der Gruppe, vermutlich im Rahmen eines noch zu gründenden Fördervereins vermutlich am Besten möglich sein.

Eine Zutat der „Torte Landesgartenschau“ sei die Ems-Renaturierung, die östlich von Warendorf schon zu sehen ist. An dieser Stelle startete die Wanderung. Denn von den Projekten für die LaGa wird nicht nur der Kernbereich um den Emssee betroffen sein. An der Brücke zur „Alten Herrlichkeit“ machte die Gruppe einen Stopp, um sich dem Thema Radverkehrskonzept zu widmen. Bis 2026 solle die Radwegevernetzung verbessert werden, blickte der Bürgermeister voraus und betonte, dass auch in den Ortsteilen zur Landesgartenschau zusätzliche Angebote vorgesehen seien. So etwa mehrere größere Veranstaltungen. „Wir hatten zuletzt den Tag der Musikzüge, der in allen Ortsteilen stattgefunden hat.“ Ein solches Konzept könne man gut aufnehmen. Aus den Reihen der Teilnehmer wurde darauf hingewiesen, dass auch die Bahn mit eingebunden werden müsse. Horstmann zeigte sich optimistisch, dass in fünf Jahren ein Halbstundentakt erreicht werden könne.

Anhand von Karten machten sich die teilnehmer der Wanderung vor Ort ein konkretes Bild über die Ausmaße der Maßnahmen zur Landesgartenschau. Foto: Andreas Engbert

Einige Meter weiter in Richtung Stadtgebiet grasten friedlich einige warm eingepackte Pferde auf einer Wiese. Dort machte sich die Gruppe ein konkretes Bild über die Ausmaße der geplanten, temporären Parkplätze. Je weiter die Gruppe in Richtung Emssee wanderte, um so konkreter – und teils auch kritischer – wurden die Nachfragen. „Muss ich dann einen Riesenbogen um den Park machen oder Eintritt zahlen, wenn ich in die Stadt möchte?“ fragte etwa eine Anwohnerin. Andere äußerten Bedenken ob der Lautstärke und der Nähe ihrer Gärten zum Landesgartenschau-Gelände bei tausenden Besuchern. „Man muss da sicherlich auch ganz ehrlich sagen, dass – im Jahr der Landesgartenschau – das auch eine gewisse Zumutung für die Warendorfer ist“, wollte Horstmann nichts beschönigen, auch wenn es in 2026 viele positive Effekte und interessante Veranstaltungen für die Warendorfer geben werde. „Richtig spannend und toll wird es dann ab 2027 für die Warendorfer“, hoffte er auf bleibende Verbesserungen.

Kritische Anmerkungen aus der Teilnehmergruppe kamen auch an dem Ort auf, an der ein neuer Ems-Durchstich durch den Emspark geplant ist. Der Bürgerwille aus den Ergebnissen einer Umfrage sei nicht berücksichtigt worden, und zudem sei die Situation durch den Ankauf der Brinkhaus-Brache neu zu bewerten. Die Politiker verwiesen auf die demokratischen Prozesse und weitere zu berücksichtigende Aspekte.