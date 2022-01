„Lakrizza“-Lesung per Livestream

Am 24. Januar wird ab 20 Uhr aus der Christuskirche per Livestream Paul Schallücks Erzählung „Lakrizza“ vorgelesen. Eine Teilnahme an der Lesung im Rahmen des Offenen Kreises ist nur per Livestream möglich über die Website der evangelischen Christus-Kirchengemeinde Warendorf.

Foto: Heiner Pasler