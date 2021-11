Landfrauen suchen das Glück

Sehr zufrieden war der Landfrauen Ortsverband Einen-Müssingen-Velsen über die gut besuchte Mitgliederversammlung. Noch blickten die Landfrauen hoffnungsvoll auf das geplante Winterprogramm – aufgrund der aktuellen Pandemielage, stünden die Termine aber in den Sternen. Dennoch beschäftigten sich die Landfrauen am Ende ihrer Veranstaltung mit der Suche nach dem Glück.

„Zwei bewegte Landfrauenjahre liegen – mit Höhen und Tiefen – hinter uns“, blickte Anne Grundmeier aus dem Vorstand des Landfrauen-Ortsverbandes Einen-Müssingen-Velsen kurz und knapp auf die Zeit seit der letzten Generalversammlung, die vor ziemlich genau zwei Jahren durchgeführt wurde zurück. Um so mehr freute sie sich, dass trotz der widrigen Umstände der Corona-Zeit vier Neumitglieder in die Reihen der Landfrauen aufgenommen wurden und am Donnerstag eine gut besuchte Mitgliederversammlung auf dem Hof Schulze Osthoff abgehalten wurde. Im Detail blickte Petra Schmidt auf die Zeit seit der letzten Versammlung zurück. Gut gefüllt war das Programm, Ende 2019 und Anfang 2020: eine Busfahrt nach Marbeck (Borken), ein Reibeplätzchenstand auf dem ersten Einener Weihnachtsmarkt, ein Klönfrühstück im Januar, ein Lehrgang zum gelungenen Obstbaumschnitt, Qi Gong und Bastelarbeit. Und vermutlich wäre das auch so weiter gegangen: „Corona machte viele Termine im Jahr 2020 zunichte“, bedauerte sie. Im Sommer kamen die Landfrauen dann zu einer lockeren Radtour und im Herbst zu einem Kinoabend zusammen, ehe eine erneute Programmpause bis zum Sommer 2021 das Vereinsleben wieder lahm legte. Mit Ausflügen, Radtouren, Vorträgen und einem Kinoabend starteten die Landfrauen durch. Und sammelten Spenden: 520 Euro waren bei Veranstaltungen zugunsten von Flutopfern zusammengekommen, berichtete Petra Schmidt. Hoffnungsvoll blickte sie auf das Winterprogramm. Ob der Kaminabend und das Weihnachtsliedersingen stattfinden können, steht wohl in den Sternen.

Themen aus der Ratsarbeit

In einem kurzen Grußwort berichtete die stellvertretende Bürgermeisterin Doris Kaiser von aktuellen Themen der Warendorfer Ratsarbeit und blickte besorgt in die Bundespolitik. Umwelt- und Klimaschutz müssten verträglich sein. Von der neuen Bundesregierung erwarte die CDU-Politikerin „Vorgaben, die unfassbar schwer zu erfüllen sind für die Landwirtschaft.“

Die Vorsitzende des Landfrauen-Kreisverbandes, Margret Möllmann, rief Politik, Gesellschaft und Landwirtschaft auf, wieder zusammen zu finden. Aus der Verbandsarbeit berichtete sie den Anwesenden, dass der für Samstag geplante Kreis-Landfrauentag kurzfristig abgesagt wurde.

Thema „Glücklichsein“ im Fokus

Zum Abschluss beschäftigten sich die Landfrauen mit dem „Glücklichsein“: „Glück, – wie geht das eigentlich?“ war der Vortrag von Psychologin Patricia Dill überschrieben. Jeder wolle glücklich sein, befand die Referentin. Die Psychologie habe erst spät angefangen, Glück zu erforschen. Dabei seien vor allem Glücksmomente, die allgemeine Lebenszufriedenheit und die Abwesenheit negativer Gefühle als wesentliche Faktoren für das Glücklichsein ausgemacht worden.