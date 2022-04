Landgericht verurteilt Anwalt erneut

Der Warendorfer Jurist (64) ist erneut mit seinem Berufungsverfahren gescheitert. Das Landgericht Münster, das den Fall vom Oberlandesgericht Hamm zurückbekommen hatte, verurteilte den Warendorfer Rechtsanwalt und Notar am Dienstag wegen „Parteiverrats in einem Fall mit fünf zusammentreffenden Fällen“.

Der Teilerfolg im Revisionsverfahren vor dem Oberlandesgericht Hamm währte nicht lange: das Landgericht Münster, das den Fall zurückbekommen hatte, verurteilte den Warendorfer Rechtsanwalt und Notar am Dienstagmorgen wegen „Parteiverrats in einem Fall mit fünf zusammentreffenden Fällen“ zu einem Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung sowie Zahlung von 20.000 Euro an die „Aktion Kleiner Prinz“. Der Warendorfer Jurist (64) scheitert damit erneut in der Berufungsverhandlung.