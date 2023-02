Landrat übergibt neues Löschfahrzeug

Die Sicherheit der Bürger und Bürgerinnen stehe an erster Stelle, betonte Landrat Dr. Olaf Gericke bei der Übergabe eines neuen Fahrzeugs des Katastrophenschutzes an die Feuerwehr der Stadt Warendorf. Das Löschfahrzeug hat einen Wert von 307 000 Euro.

Kleine Feierstunde am Feuerwehrhaus Freckenhorst

Über ein neues Fahrzeug des Katastrophenschutzes kann sich die Feuerwehr der Stadt Warendorf freuen. Landrat Dr. Olaf Gericke übergab jetzt am Feuerwehrhaus Freckenhorst ein Löschgruppenfahrzeug (LF 20) an die Einsatzkräfte, teilt der Kreis in einer Mitteilung mit.

„Für den Ernstfall müssen wir für alle Eventualitäten gewappnet sein. Die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger steht an erster Stelle. Deshalb ist eine umfassende Ausstattung der Feuerwehren im Kreis unerlässlich“, sagte Gericke im Rahmen einer kleinen Feierstunde, an der neben Bürgermeister Peter Horstmann auch der Landtagsabgeordnete Daniel Hagemeier teilnahm.

Das Land NRW hat im Rahmen der Katastrophenschutzkonzepte für die vorgeplante überörtliche Hilfe im Brand- beziehungsweise Katastrophenschutz und der Hilfeleistung in Nordrhein-Westfalen mehrere Löschgruppenfahrzeuge Katastrophenschutz 20 beschafft. Auf Vorschlag des Kreises Warendorf wurde das Fahrzeug der Stadt Warendorf unentgeltlich übereignet. Es hat einen Wert von 307 000 Euro.

Einsätze im Kreis

Die Stadt verpflichtet sich, das Fahrzeug mit einer geeigneten Mannschaft für den Katastrophenschutzfall und Einsätze im Kreis Warendorf sowie darüber hinaus im gesamten Land NRW bereitzuhalten und einzusetzen. Im Gegenzug darf es im kommunalen Brandschutz eingesetzt werden.