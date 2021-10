Landschaften im Fokus

Susanne Hohaus eröffnet am 3. November die Ausstellung ihrer Werke unter dem Titel „Landschaften und Blumen in Aquarell“ in der LVHS in Freckenhorst.

„Landschaften und Blumen in Aquarell“ – so hat die Künstlerin Susanne Hohaus, aus Soest ihre Ausstellung betitelt, die ab dem 3. November bis zum 17. Dezember in der LVHS Freckenhorst zu sehen ist. Susanne Hohaus beschäftigt sich seit zwölf Jahren intensiv mit der Aquarellmalerei. Ihre Motive findet die Künstlerin überwiegend in der Natur auf ihren Reisen, in der Landschaft und in floralen Objekten. Bei ihren Arbeiten wendet sie bevorzugt die Nass-in-Nass-Technik an, bei der weiche Übergänge mit harten Konturen entstehen. Susanne Hohaus arbeitet freiberuflich und bietet Malreisen und Malkurse, unter anderem in ihrem Atelier in Soest an.



Zur Ausstellungseröffnung am 3. November (Mittwoch) um 19 Uhr sind alle Interessierten eingeladen. Die Eröffnung wird musikalisch am Klavier von Uta-Maria Gennert-Stöcker begleitet. Montags bis samstags ist die Ausstellung von 10 bis 19 Uhr und sonn- und feiertags von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Es gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln, der Eintritt ist frei.