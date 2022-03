Langzeitbaustelle Landgestüt

Das NRW-Landgestüt soll sich weiter öffnen – sinnbildlich. aber auch fachlich und touristisch. Mittelfristig könnte an der Sassenberger Straße ein „Kompetenzzentrum Pferd“ entstehen, heißt es vom Landwirtschaftsministerium.

Dass fast 200 Jahre alte Pferdeställe nicht auf dem Stand der Technik von 2022 sind, war nicht das Thema. Unter anderem der Denkmalschutz steht einer zeitgemäßeren Belüftung der Stallungen NRW-Landgestüt im Weg: Einfach so Öffnungen in die Fassaden zu brechen, scheidet aus. Allein das – und ein von der Fachministerin Ursula Heinen-Esser am Sonntag eingeräumter Sanierungsstau insgesamt – macht klar: Im Gestüt ist bis zum 200-Jahre-Jubiläum 2026 noch viel zu tun. Baulich strukturell und auch inhaltlich.

Auch wenn für eine zeitgemäßere Haltung der Pferde die heutigen Boxen aus ehemals zwei zusammengefasst wurden, also größer sind, ist bis heute der sogenannte „Außenklimakontakt“ durch eine Wandklappe nicht möglich.

Denkmalschutz schränkt zeitgemäße Haltung ein

Seit 2009 verschärfte Leitlinien für den Tierschutz setzen täglich 16 Stunden Bewegung im Schritt für jedes Pferd voraus. Die 2016 konkretisierten Modernisierungen im Gestüt sehen unter anderem mehr Paddocks und eine dritte Führanlage vor. Laut dem 16-seitigen Workshop-Bericht zur Zukunft der Einrichtung, aus dem Ursula Heinen-Esser während der offiziellen Vorstellung von Gestütsleiter Dr. Felix Austermann zitierte, sollen es eigentlich 20 Einzelpaddocks sein. Die Sanierung von Bodenbelastungen und der Neubau der Reithalle nach dem Brand des Heu­lagers ließen deren Bau aber bisher nicht zu. Aus heutiger Sicht, resümiert der Abschlussbericht des Ministeriums, sei die Bereitstellung zusätzlicher Bewegungsmöglichkeiten für die Hengste „zunächst zu zögerlich angegangen“ worden.

„ »Das Gestüt ist mittlerweile von Wohnbebauung und Dienstleistern umgeben.« “ Der Workshopbericht zu fehlenden Freiflächen

Die Verbesserungen für den natürlichen Bewegungsdrang der Tiere führt zu Veränderungen für ihre menschlichen Betreuer. Es bedürfe eines „veränderten, flexibleren Arbeitszeitmodells für die Beschäftigten des Landgestüts“. Inklusive Wochenendarbeit. Das wiederum, so der Bericht, entscheide maßgeblich darüber, wie viele Pferde auf dem Landgestüt gehalten werden können.

Das ursprünglich außerhalb des Stadtkerns gebaute Gestüt sei „mittlerweile von Wohnbebauung und Dienstleistern umgeben“, was mehr Bewegungsflächen entgegensteht. Weidegänge sind so nicht möglich. Die im Rahmen der Landesgartenschauplanungen mit der Stadt zusammen angestellten Überlegungen zur Nutzung eines Teils der Emsinsel seien verworfen worden: Das Pendeln der Tiere zu einer Weidefläche dort erfordert viel Personal für Transport wie Aufsicht. Außerdem eignen sich die wertvollen Tiere nicht für Herdenhaltung und müssen vor unerwünschten Fütterungen geschützt werden – von Kontakten etwa zu Hunden ganz zu schweigen.

Moderne Mistanlage nur mit hohen Kosten möglich

Für die Zukunft sei deshalb intensiv zu prüfen, „wie eine Ausweichmöglichkeit im Umland von Warendorf“ gefunden werden könne. Am besten für 30 bis 40 Tiere, mit genug Einzelweiden und Stallungen zur Pacht – oder als Neubau. Außerdem solle nochmals geprüft werden, „ob sich die Emsinsel ggfs. als eigenständiger Zweitstandort eignen würde“.

Nachdem sich die Investitionstätigkeit auf dem Landgestüt in den letzten Dekaden „auf das absolut notwendige Maß beschränkt“ habe, gelte es nun als Vorbereitung auf das 200-Jährige, einiges anzupacken. So fehlt eine zeitgemäße Mistanlage. Die sei aber „nur schwer und unter großen Kosten“ in die alte Gebäudesubstanz einzubauen.

Auch programmatisch rät der Workshop-Bericht zu einer neuen Orientierung. Unter Einbindung der Deutschen Reitschule könne die Perspektive „Kompetenzzentrum Pferd“ lauten – eine Bildungseinrichtung mit Kursen vor allem für private Züchter, mit bundesweiter Ausstrahlung und wissenschaftlichen Kooperationen. Eine Studie zum Rheinisch-Deutschen Kaltblut gibt es bereits. Nicht zu vergessen sei auch die Steigerung des touristischen Potenzials.