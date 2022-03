Lärmgutachten als letzter Strohhalm

Zum Thema Tempo 30 auf der Westkirchener Straße lagen dem Umwelt- und Mobilitätsausschuss zwei Anträge der SPD vor. Zum einen sollte überprüft werden, wie durch geringere Geschwindigkeiten die Treibhausemissionen reduziert und damit das Klima verbessert werden kann. Hier verwies die Verwaltung auf Veröffentlichungen des Bundesumweltamtes. Zum anderen hatte die SPD als Tischvorlage den Antrag gestellt, die Lärmemissionen zu überprüfen, um auf diesem Weg Tempo 30 realisieren zu können.

„ Eine echte Entlastung der Westkirchener Straße in dem Bereich wird es nur durch eine Ortsumgehung geben. “ Andreas Hornung (SPD)

Benedikt Wuttke von der Verwaltung wies darauf hin, dass es so kurzfristig nicht möglich war, das zu prüfen. „Eine echte Entlastung der Westkirchener Straße in dem Bereich wird es nur durch eine Ortsumgehung geben. Das wird aber noch dauern. In der Zeit sollten wir dann Tempo 30 auf so einer Landesstraße beschließen, damit das Land das prüft und gegebenenfalls umsetzt, genau wie auf der Warendorfer und der Hoetmarer Straße, wenn das rechtlich zulässig ist“, sagte Andreas Hornung (SPD). Im Bezirksausschuss sei der Eindruck entstanden, dass dies rechtlich nicht zulässig sei (WN berichteten). Er erinnerte daran, dass dies an der Reichenbacher Straße ähnlich gewesen sei. „Ich glaube, es gibt eine Ausschussmehrheit, wenn es rechtlich zulässig ist. Es muss geprüft werden.“

Dr. Martin Thormann, Erster Beigeordneter, verwies auf die Straßenverkehrsordnung. Eine besondere Gefahrenlage sei nicht vorhanden. Die sozialen Einrichtungen – Kita und Grundschule – hätten keinen direkten Zugang zur Westkirchener Straße. „Bezüglich Lärm wissen wir es nicht. Darum müssen wir das begutachten lassen.“ Da das Gutachten erst noch erstellt werden muss, könne auch noch nicht endgültig entschieden werden.

Benedikt Wuttke wies darauf hin, dass die Stadt nicht Baulaststraßenträger ist und darum das Lärmgutachten vom Landesbetrieb NRW beauftragt werden. „Wir haben keinen direkten Einfluss darauf, wann das passieren wird, nichtsdestotrotz nehmen wir das als Auftrag mit, dass wir das entsprechend forcieren.“