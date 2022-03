Latein laut und lebendig lesen

Wettbewerbe am Gymnasium

Warendorf

Am Mariengymnasium Warendorf liefen jetzt mehrere Wettbewerbe, um die Lesetechnik zu schulen – und zwar in lateinischer Sprache. Dazu nutzte man einen Vorleseort im Freien, der den „Hall“ so nutzte, wie es schon die alten Römer gemacht haben.