Leben wie die Gallier

In den letzten zwei Wochen konnte man in Vohren Hammerschläge, Singen, Spielen und ausgelassenes Kinderlachen hören. Die Freie Kirchengemeinde Warendorf hatte auf dem Schützenplatz ihr Ferienlager „Life Camp“ aufgeschlagen. Das Thema des Lagers in diesem Jahr: die Gallier.

Mit kreativen und aufwändigen Bauprojekten wurde zunächst das „Gallierdorf“ aufgebaut. In der ersten Woche tauchten 30 Teenager und in der zweiten Woche 79 Kids als „Gallier“ in die Story ein. Sie kämpften neben den legendären Helden Asterix und Obelix gegen die Römer und verteidigten das „Dorf“. Über 35 ehrenamtliche Mitarbeiter sorgten für eine erlebnisreiche Camperfahrung – mit viel Action, aufregenden Spielen und Impulsen für den Tag. Die Kinder hatten gute Gelegenheiten sich handwerklich zu betätigen, kreativ zu sein, viel Sport zu machen und den Teamgeist zu trainieren. Die Nähe zur Natur war auch Anlass, über Gott nachzudenken.

Bürgermeister überreichte Geschenke

Bürgermeister Peter Horstmann überraschte die Kids mit einem Besuch und überreichte tolle Geschenke. Sehr dankbar sind die Organisatoren dem Schützenverein Vohren, der bereits zum dritten Mal den Platz für die Aktion zur Verfügung gestellt hat. „Das Life Camp konnte vielen Kindern die Liebe Gottes praktisch vermitteln. Sozial aufgetankt und persönlich gestärkt können sie nun ins neue Schuljahr starten“, sagte Phillip Matis aus dem Leitungsteam.