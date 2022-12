Lebendiges Miteinander in besinnlicher Atmosphäre

„Endlich kann unser Freckenhorster Weihnachtsmarkt wieder stattfinden“, freute sich Christian Murrenhoff als Vorsitzender der Freckenhorster Werbegemeinschaft am Samstagnachmittag. Erstmals seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie lockte das Budendorf auf dem Stiftsmarkt Jung und Alt auf dem Stiftsmarkt, wo sich alle Besucher am dritten Adventswochenende auf das Weihnachtsfest einstimmten.

„Niemand von uns weiß noch, wofür eigentlich 2- oder 3-G stehen. Wahrscheinlich dafür, dass wir zwei bis drei Glühwein miteinander trinken sollen“, scherzte Christian Murrenhoff, um dann ernst zu werden. Mit Blick auf die globalen Krisen wünschte er sich, mehr Verständnis füreinander: „Wenn acht Milliarden Menschen einen Schritt aufeinander zugehen, umrunden sie zweihundert Mal die Erde.“

Er sei froh, dass es dieses Miteinander in Freckenhorst noch gebe und dankte allen, die sich vor Ort engagieren. Vor allem hob er den Arbeitskreis „Weihnachtsmarkt“ hervor, der die Veranstaltung unter der Leitung von Bernd Kieskemper organisiert hatte. Erfreulich sei auch, dass sich in diesem Jahr in der Stiftsstadt viel bewegt habe. Exemplarisch nannte er unter anderem den Beginn der Bauarbeiten für die neue Sporthalle, die Schaffung eines Vereinsheims oder Bestrebungen um einen neuen Radweg in Richtung Warendorf: „Es geht voran.“

Bürgermeister Peter Horstmann pflichtete Murrenhoff bei: „Wir wollen etwas für unser Dorf auf die Beine stellen.“ Dass Horstmann Freckenhorst versehentlich als Dorf bezeichnete, sahen ihm die meisten Besucher nach. Vielmehr nutzte der gebürtige Freckenhorster die Möglichkeit, beim Rundgang mit vielen Mitbürgern in das Gespräch zu kommen: „Es ist toll, was alles ehrenamtlich auf die Beine gestellt wurde.“

Musikalisch untermalt wurde die Eröffnung des Weihnachtsmarktes vom Freckenhorster Kinder- und Jugendchor. Unter der Leitung von Sandra Linnemann trugen die Kinder mehrere Adventslieder vor, die viele Gäste begeistert mitsangen. Aber auch die übrigen musiktreibenden Vereine der Stiftsstadt ließen es sich am Wochenende nicht nehmen, den Markt zu bereichern. Es tragen der Spielmannszug, der Berittene Fanfarenzug, der Orchesterverein, die Jagdhornbläser und der Evangelische Pauluschor auf.

Beim Gang durch das Budendorf zeigte sich, dass der Freckenhorster Weihnachtsmarkt von der Mitwirkung zahlreicher heimischer Vereine lebt. Wer sich bei Temperaturen um den Gefrierpunkt wärmen wollte, war unter anderem an den Ständen des Nikolaus-Collegiums (heißer Plum), des Berittenen Fanfarenzugs (Glühwein) oder der Flüchtlingsinitiative Münsterland (Hafer-Kakao) genau richtig. Während das Korps der Könige seine Reibeplätzchen anpries, war Andy Höft vom TUS Freckenhorst überzeugt: „Rippchen vom TuS, immer ein Genuss.“

Für die jüngeren Besucher entwickelte sich das Lagerfeuer der Gruppenleiterrunde zum Treffpunkt, wo Stockbrot gebacken wurde. Wenige Meter weiter lockten verschiedene Spielmöglichkeiten und verteilten die Weihnachtsengel Enna und Mona Schokonikoläuse.

Natürlich wurde auf dem Weihnachtsmarkt auch Kunsthandwerk von verschiedenen Institutionen und Privatpersonen angeboten, darunter Filzschneemänner, Schutzengel oder bunten Kerzen. In der Eisdiele auf dem Stiftsmarkt bot die Kinderhilfe Nepal allerlei Dekorationsartikel an, die die besinnliche Zeit noch schöner machen können. Ebenso hatten die Bücherei St. Bonifatius und die Spielwiese der Modellbahnfreunde Münsterland im Keller der Volksbank geöffnet. Schade fanden einige Besucher, dass die Stiftskirche angesichts der Energiekrise nach Einbruch der Dunkelheit nicht illuminiert wurde. Dies tat der ausgelassenen Atmosphäre aber keinen Abbruch.