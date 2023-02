Lebensmittel per App retten

Es können Suppen, Brötchen oder andere Tagesgerichte sein, die in der App „Too Good To Go“ angeboten werden. Genau weiß der Kunde nicht, was er ordert. Eine Überraschungstüte, die Lebensmittel rettet und Geld spart. Auch in Warendorf.

Too Good To Go

Essen vor der Mülltonne bewahren: die Kosterei macht mit. Für Inhober Stefan Kurlovich ist die App Too Good To Go eine tolle Sache und eine Win-Win-Situation.

Özgür Özer kann es nicht leiden, frische Lebensmittel in den Müll zu schmeißen: „Das tut mir in der Seele weh.“ Der Inhaber von Melis Feinkost in der Freckenhorster Straße 5 bietet Frühstück und Mittagstisch (bis zu sieben verschiedene Tagesmenüs) an. Da er aber nie genau weiß, wie viel die Gäste davon essen, bleiben am Ende des Tages Speisen übrig, die Özgür Özer normalerweise wegwerfen müsste.