Lebhafte Erinnerungen

Warendorf ist liebens- und lebenswert, das stellte die Veranstalter- und Moderatorengemeinschaft Reinhard Hesse, Gerd Leve und Christoph Hess zu Beginn klar. Um die Menschen hier geht es bekanntlich bei der Reihe „Warendorfer Köpfe“, die jetzt nach zweieinhalb Jahren in die dritte Runde ging.

Rund 150 Gäste erlebten Im Engel am Donnerstagabend zum Auftakt Bürgermeister Peter Horstmann, der am Fettmarktmittwoch seinen 36. Geburtstag feierte. Mit dem Fettmarkt sei er sehr zufrieden gewesen. Diese Rückmeldung habe er auch von den Schaustellern bekommen.

Aus seinen Kindheitserinnerungen wusste Horstmann zu berichten, dass er immer mit dem Fahrrad zur Schule gefahren sei und er auf Wunsch seiner Großmutter das Gedicht „Dat Pöggsken“ von Augustin Wibbelt auswendig lernen musste. Eine Kostprobe davon trug er dem begeisterten Auditorium vor.

Auch eine romantische Ader wohne in ihm, wie Gerd Leve feststellte. „Ich kaufe immer reichlich Bücher, komme jedoch kaum zum Lesen“, so Horstmann. Als Ausgleich zum Beruf würde er Gedichte schreiben, „die aber oft unvollendet bleiben.“

Als prägende Zeit gab der Bürgermeister seinen Zivildienst in der Pflege an, den er als große Bereicherung erlebt habe. Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine und die Energiekrise sagte Horstmann: „Ich merke, dass die Menschen mehr zusammenrücken. Es hilft nicht, in Depressionen zu verfallen. Wir haben eine solide und resiliente Gesellschaft. Das Leben geht weiter und wir sollten die Freude nicht verlieren.“

In sehr lebhafter Erinnerung ist der Beginn der Coronapandemie bei Florian Brechtken. Dem stellvertretenden Stationsleiter der Intensivpflege am Josephshospital wurde seine Berufung praktisch in die Wiege gelegt, sein Vater ist Pflegedirektor und seine Mutter in der Personalabteilung. Und auch seinen Kindheitswunsch konnte Brechtken verwirklichen: Er engagiert sich seit seinem 17. Lebensjahr in der Freiwilligen Feuerwehr.

„Ich kann mich noch sehr gut an meine erste Corona-Patientin erinnern. Die hat es ganz gut geschafft“, so Brechtken. Die ersten beiden Wellen habe man gut hinbekommen. „Momentan wird es aber kritisch. Die Intensivstationen im Kreis Warendorf sind ausgelastet. Es ist wirklich ganz dramatisch.“

In der damaligen Sowjetunion hat das Ehepaar Bograd gelebt. Leonid wurde in Russland geboren und hat in Moskau studiert. Bis zu seinem Ruhestand hat er seit 2006 als Viszeralchirurg am Josephshospital gearbeitet. Seine Frau Inna erblickte in der DDR das Licht der Welt, hat ihre Wurzeln allerdings in der Ukraine.

Was sie ihren Freunden über Warendorf sagen würden? „Was soll ich denen denn sagen? Die waren alle bereits hier und würden hier gern ein Haus bauen“, sagte Leonid Bograd. „Warendorf hat eine besondere Aura.“ Ursprünglich wollte der Mediziner übrigens den Ruhestand in Russland verbringen. „Diese Hoffnung habe ich aufgegeben. Ich bin sehr froh, dass ich nicht in Russland bin. Meine Landsleute erkenne ich nicht wieder. Das ist unglaublich.“

„Wir haben anfangs gar nicht geschlafen. Gott sei dank sind die Ukrainer stoische Menschen. Die haben es mit wenigen Mitteln geschafft, sich zu verteidigen und ich bin wirklich stolz auf diese Menschen“, sagte Inna Bograd. Vehement forderte sie, auch wenn Deutschland bereits viele Hilfen leiste, auch Waffen in die Ukraine zu liefern. Das Ehepaar machte deutlich, dass die Propaganda im russischen Staatsfernsehen sehr professionell sei.

Der Lebenslauf von Johannes Austermann sei kurz, stellte Reinhard Hesse fest: „etwa 90 Prozent Ehrenamt.“ Das Ehrenamt sei ihm bereits in die Wiege gelegt worden. Er wolle der Gesellschaft etwas zurückgeben, weil es Freude mache. „Das Ehrenamt macht Warendorf aus“, sagte der Betreiber des Filmtheaters Scala.

Als Sechstklässler habe er gemerkt, dass Klassensprecher eine interessante Tätigkeit sei. Der Weg zum Schulsprecher sei dann nicht mehr weit gewesen. Ebenfalls habe er lange als Messdiener gearbeitet. „Wenn man tut, was einem Spaß macht, kann sich eigentlich jeder ehrenamtlich engagieren“, sagte Austermann und findet: „das Ehrenamt sollte besser dargestellt werden. Es kann auch für berufliche Arbeit förderlich sein.“ Man brauche viel Leidenschaft und Spaß für die Selbstständigkeit, sonst schafft man das nicht“, so sein Fazit.