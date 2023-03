Leckere Ölgemälde zum Anbeißen

Konzentriert führt Mechthild Darquenne-Damwerth den Pinsel. Jeder Strich soll perfekt sitzen, denn die Künstlerin aus Milte malt fotorealistisch. Jedes Detail entspricht 1:1 dem Original. Dabei hat sich die pensionierte Französisch- und Kunstlehrerin auf Kinderporträts, naturalistische Momentaufnahmen und Bilder zum Thema „Essen“ spezialisiert. Aktuell stellt sie 37 ihrer Werke unter dem Titel „Es wird gemalt, was auf den Tisch kommt“ in der Arka-Kulturwerkstatt auf der Zeche Zollverein in Essen aus. „Der Titel ist ein wenig frech“, schmunzelt die 71-Jährige.

Die Kunst hat sie schon immer fasziniert, und während des Studiums in Kassel an der Kunstakademie entdeckte sie die Leidenschaft, selbst Bilder zu malen. Dabei waren es zunächst Porträts, die ihr Interesse weckten und die sie ganz exakt malte. „Ich habe meine Kinder porträtiert“, berichtet sie. Die Ölgemälde sollten dabei so echt wie möglich aussehen und der Natur entsprechen. Aktuell arbeitet die stolze Großmutter an Porträts ihrer Enkelkinder.

Mechthild Darquenne-Danwerth stellt zurzeit in Essen aus. Foto: Ulrich Lieber

Die Idee, Essen fotorealistisch abzubilden, kam Mechthild Darquenne-Damwerth beim Lesen der französischen Zeitschrift Elle. „Da habe ich eine tolle Tomate gesehen, die mich inspiriert hat.“ So entstand ihre erste Arbeit zu diesem Thema, und die Tomate gelang so gut, dass sie die Initialzündung für viele weitere leckere Gemälde wurde. Seit fast 20 Jahren malt sie die verschiedensten Lebensmittel, und ihre Werke sehen wahrlich zum Anbeißen aus. „Mich fasziniert die Lichtbrillanz, die Atmosphäre, in der die Nahrungsmittel im Licht aussehen“, sagt die Künstlerin. Dabei hat sie auch eine Ausstellung von Andy Warhol beeindruckt, der in einem Extraraum seine Werke auf Augenhöhe für Kinder präsentierte.

„Ich will die Lichtreflexe darstellen, zum Beispiel bei einer Paprika in Öl. Die Schattierungen von dunkel und hell sorgen dafür, dass das Bild dreidimensional wirkt“, berichtet Mechthild Darquenne-Damwerth. Die Bilder zeigen den sinnlichen Aspekt des Essens und Kochens und bestechen durch ihre Detailgenauigkeit. So manchem Besucher läuft bei den appetitlichen Bildern das Wasser im Munde zusammen, wenn er beispielsweise einen leckeren Lachs mit Rucola, eine Schokotorte oder einen Löffel mit Beeren betrachtet. Die „Butterstulle“ zeigt eine Scheibe Brot, die dick mit Butter bestrichen ist. Daneben liegt das Holzgriffmesser, mit ihrer Signatur „MDADA“. Ideen und Motive findet sie überall, vor allem beim Gang durch den eigenen Garten. „Eine besondere Herausforderung war ein Wirsing. Der hat so viele verschiedene Blätter und Wölbungen“, nennt sie eine der schwierigsten Arbeiten.

Wenn Mechthild Darquenne-Damwerth ein Motiv entdeckt hat, dann fotografiert sie es und beginnt dann ihre Arbeit. Als Nass-in-Nass-Lasurtechnik bezeichnet sie ihre Vorgehensweise, bei der mehrere Farbschichten übereinander aufgetragen werden. In der Corona-Zeit entstand nun ein ganz besonderes Bild, das ebenfalls nicht ganz einfach zu malen war – ein Spiegelei. „Ich habe ein frisches Ei in der Pfanne fotografiert. Die verschiedenen Weißstufen waren schwierig. Ich musste erst in den richtigen Flow kommen“, berichtet die Künstlerin. Aber die vielen Lichtreflexe im Spiegelei, das zudem eine Luftblase aufwies, begeisterten sie. Es zählt neben dem Bild vom Rhabarber zu ihren Lieblingsbildern.

Mechthild Darquenne-Damwerth ist Mitglied im Kunstverein Gruppe 13 in Herzebrock-Clarholz und stellt derzeit einen Querschnitt ihrer Werke aus den vergangenen 16 Jahren in Essen aus. Bis zum 2. April ist die Ausstellung „Es wird gemalt, was auf den Tisch kommt“ noch auf der Zeche Zollverein geöffnet.