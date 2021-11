Leckeres aus Hofprodukten

Vergangene Woche trafen sich 24 Landfrauen aus Milte, teils mit dem Fahrrad, teils mit dem Auto, um im Rahmen der Aktion „Pumps@Bauernhof“ zwei Höfe in Milte zu besichtigen.

Startpunkt war ein Porree Feld der Familie Abbenhorn in Hörste. Andreas Abbenhorn baut jährlich in der Zeit von April bis Ende Juni zehn Hektar Porree an, das sind 2, 5 Millionen Pflanzen. Jahreszeitbedingt bekamen die Landfrauen einen Einblick in die Ernte der Porreepflanzen. Mit einer eigens dafür angeschafften Maschine werden die Blätter abgeschnitten und die Porreepflanze dann in einen Container gelegt. Ist der Container voll, geht es zurück auf den Hof, wo vier Angestellte den Porree sortieren, waschen und dann in Kisten legen. Andreas Abbenhorn bringt diese Kisten dann zu einem Zentrallager, von dort werden sie an namhafte Lebensmittelketten weitergegeben. Natürlich erhielten die Landfrauen in Form von Lauchmuffins und Fingerfood mit Porree, welche von einigen Landfrauen vorbereitet wurden. Und eine Geschenk gab es auch: Iwona Abbenhorn hatte Porreestangen mit einem netten Gesicht gestaltet.

Hof Borgmann in Ostmilte

Weiter ging es dann zum Hof Borgmann in Ostmilte, wo die Brüder Christian und Hartwig jährlich 35 Hektar Speisekartoffeln anbauen und selber vermarkten. Seit fünf Jahren gibt es auch in der Ortsmitte von Milte einen Automaten, an dem man 24 Stunden täglich Kartoffeln, Eier und Äpfel bekommen kann.

Im Kartoffellager werden sechs verschiedene Sorten Kartoffeln bei 5,5 Grad gelagert. Vor einigen Jahren haben die Brüder Borgmann eine größere Sortiermaschine angeschafft. Diese sortiert die Kartoffeln in drei Größen, wiegt sie mit acht Wiegebehältern aus und verpackt sie dann in eine Papiertüte – mit hofeigenem Design, versteht sich. Montags werden die Kartoffeln zu den Händlern und Direktvermarktern ausgefahren.

Und wieder durfte geschlemmt werden: Nach der Führung gab es in der Kartoffelhalle für die Landfrauen Reibeplätzen mit selbst gemachtem Kräuterquark und Apfelmus, bevor es mit vielen neuen Eindrücken im Gepäck zurück nach Milte ging.