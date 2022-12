LED-Lichterketten leuchten in der Brünebrede

Dank bürgerschaftlichen Engagements in der Altstadt

Eine Installation von stromsparenden LED-Lichterketten an den Bäumen zwischen Steinweg und Zuhornstraße ersetzen die alten Lichterketten der Straßengemeinschaft, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung.

Finanziert über den Altstadtfonds, haben Klaus und Maria Budde für die Straßengemeinschaft die Erneuerung in die Hand genommen. Die in eigener Regie von den Nachbarn installierte stimmungsvolle Beleuchtung stärke die Gemeinschaft der Anwohnerinnen und Anwohner der Brünebrede, so die Stadtverwaltung.

Lichterketten sind wiederverwendbar

Die Wiederverwendbarkeit der Lichterketten in den Folgejahren sorge zudem für einen nachhaltigen Ansatz und trage außerdem zur weiteren Attraktivitätssteigerung der Altstadt bei. „Wir bedanken uns im Namen der Anwohnerschaft der Brünebrede an dieser Stelle bei der Altstadtfondsjury, dass wir das Projekt hier umsetzen konnten“, freut sich Maria Budde.

Übrigens: Auch im kommenden Jahr stehen laut Stadtverwaltung wieder über 10.000 Euro im Altstadtfonds für bürgerschaftliche Projekte zur Verfügung. Interessenten können sich an das Quartiersmanagement Altstadt Warendorf, Krickmarkt 13, wenden (Ansprechpartner: Christian Niehage, E-Mail: quartiersbuero@altstadt-warendorf.de, Telefon 02581/9499798). Das Quartiersmanagement unterstütze Interessenten gerne bei der Antragstellung. Den Informationsflyer, die Checkliste, das Antragsformular sowie den Verwendungsnachweis des Altstadt- und Cityfonds können auf der Website www.altstadt-warendorf.de im Bereich „Downloads“ angesehen und heruntergeladen werden. Das Projekt wird aus Bundes- und Landesmitteln finanziert.