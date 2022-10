Leerstand mit Wohnen füllen

Als Wohnstandort gewinnt die Oststraße zunehmend an Attraktivität. Politik und Verwaltung nehmen das Ostviertel in den Blick. Die Stadt möchte Immobilienbesitzern einen finanziellen Anreiz schaffen, nicht mehr marktgängige Ladenlokale in Wohnungen umzuwandeln.

Die Oststraße in Warendorf ist längst nicht nur Standort für den Einzelhandel, sondern geprägt durch ihre Galerien, Museen und Ateliers. Politik und Verwaltung nehmen das Ostviertel in der nächsten Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am Donnerstag (20. Oktober) in den Blick. „Galt die Oststraße zusammen mit der Münsterstraße, dem Krickmarkt, der Freckenhorster Straße und der Emsstraße vor einigen Jahrzehnten noch als wichtiger Einzelhandelsstandort, so hat sich der zentrale Versorgungsbereich der Warendorfer Alstadt immer mehr Richtung Westen verschoben“, heißt es in der Vorlage der Verwaltung für den Stadtentwicklungsausschuss. Ein Nutzungsvakuum sei entstanden, so die Stadt. Als Wohnstandort gewinne die Oststraße dagegen zunehmend an Attraktivität. Nach jahrelangen Leerstandszeiten konnten im Zuge des Generationenwechsels bereits viele Immobilien unter anderem mit Hilfe des Fassaden- und Hofprogramms umfangreich saniert und als moderne Wohngebäude wieder dem Mietwohnungsmarkt zugeführt werden. Dennoch gebe es gerade im östlichen Bereich dieser Straße sowie in den nördlich daran angrenzenden Straßen, die nur noch als Randlage im Bereich Einzelhandel und Dienstleistung gelten, einige straßenbildprägende Leerstände.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen hat mit seinem Aufruf für das Städtebauförderungsprogramm 2022 den Kommunen die Möglichkeit eröffnet, für die Umnutzung von dauerhaft leerstehenden Ladenlokalen Fördermittel zu beantragen und diese über ein städtisches Förderprogramm, ähnlich dem Fassaden- und Hofprogramm, an Dritte weiterzugeben. Maximale Fördersumme pro Projekt: 50 000 Euro. Die Stadt möchte Immobilienbesitzern so einen Anreiz schaffen, nicht mehr marktgängige Ladenlokale in Wohnungen umzuwandeln. Denkbar wären auch kulturelle Nutzungen, Praxen oder Büros. Gespräche mit den Eigentümern verschiedener Immobilien habe die Stadt bereits geführt. Die Sitzung ist öffentlich und beginnt um 17 Uhr im ehemaligen Gebäude der Kreishandwerkerschaft an der Von-Ketteler-Straße.