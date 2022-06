Leichtathletikwetter sorgt für Top-Ergebnisse

Dieses sportliche Ereignis darf in einem Schuljahr eigentlich nicht fehlen – das Sportfest der fünften und sechsten Klassen. Am Mariengymnasium war es jetzt wieder soweit: Ob an der Weitsprunggrube oder an der 50-Meter-Strecke oder am Schlagballplatz – zunächst bildeten sich überall längere Warteschlangen. Waren die Startsignale erst gegeben, waren die Läufer schnell hintereinander auf der Strecke. Ein leichter Rückenwind und das sommerliche Wetter sorgten bei einigen Wettkämpfern für sehr gute Zeiten unterhalb von acht Sekunden. „Heute haben wir optimales Leichtathletikwetter und Top-Ergebnisse, eine Schülerin beim 50-Meter-Sprint sogar mit 6,5 Sekunden“, berichtete Sportlehrerin Anna Gieseke, eine der Organisatoren des Sportfestes. „Der beste Wurf mit dem Schlagball liegt bei 44 Metern.“

Insgesamt neun Klassen traten an

Insgesamt neun Klassen traten, auf zwei Jahrgänge aufgeteilt, gegeneinander an. Wer es wollte und dazu in der Lage war, verkürzte sich die Zeit zwischen den einzelnen Disziplinen mit Handständen und Radschlägen. „Das Wetter ist fantastisch, die Kinder und Jugendlichen sind hochmotiviert und können sowohl die Wettkämpfe selbst als auch das entspannte Zuschauen genießen”, kommentierte Sportlehrer Merlin Marggraf die Atmosphäre.

Den Höhepunkt des Tages bildete eine Pendelstaffel der fünf schnellsten Mädchen und fünf schnellsten Jungen jeder Klasse. Hierbei gelang es den schnellsten Sprintern der fünften und sechsten Klassen sogar, die Sporthelfer der Q1 mit reichlich Vorsprung zu schlagen.

Dank für den großen Einsatz

Sportlehrerin Andrea Tussing dankte, bevor es zur Siegerehrung kam, den Schulsanitätern und den Sporthelfern für ihren großartigen Einsatz, ebenso dem Förderverein der Schule, der die Veranstaltung mit einer Spende unterstützte. Die Klasse 5E erreichte in ihrem Jahrgang den ersten Platz und freute sich laut jubelnd über die Siegerurkunde, die ihr von Andrea Tussing überreicht wurde. In der sechsten Jahrgangsstufe belegte die 6A den ersten Platz. Auch in dieser Klasse wurde die Siegerurkunde für das abschließende Foto stolz über die Köpfe gestreckt.