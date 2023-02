Leichte Zunahme bei den Staftaten

Nur bei Vermögens- und Fälschungsdelikten und bei Fällen, die die Strafverfolgungsbehörden unter „strafrechtliche Nebengesetze“ rechnen wie Rauschgiftdelikte, weist die Kriminalstatistik 2022 für die Stadt Warendorf eine Abnahme bei den Fallzahlen aus. Dennoch liegt die sogenannten Kriminalitätshäufigkeitszahl in Warendorf bei 4736 Fällen, gerechnet auf 100 000 Einwohner. Zugrundegelegt ist dabei eine Einwohnerzahl von 37 146 im vergangenen Jahr. Im Kreis beträgt sie 5069.

Häufigkeitszahl unter dem Kreiswert

Damit gehört Warendorf zu den gelb dargestellten Kommunen unterhalb des Durchschnittswertes liegt also im Mittelbereich. Deutlich weniger hatte die Kripo in der Nachbarstadt Sassenberg zu tun (3416). Nach dem Tiefstwert 2021 mit damals 1696 Straftaten stieg die Zahl von Warendorfer Taten ein Jahr später wieder an. 1762 Fälle registrierte die Polizei. Im Gegensatz zum Vorjahr mit 59,73 Prozent lag die Aufklärungsquote 2022 aber mit 53,12 Prozent etwas niedriger. Dass der Fall der im November getöteten Johanna K. noch nicht unter den „Straftaten gegen das Leben“ in die Datenerfassung für 2022 eingeht, liegt an der noch nicht beendeten juristischen Aufarbeitung. Bekanntlich sitzt der Tatverdächtige in Haft, es gibt noch keine Anklage gegen den früheren Arbeitskollegen der damals 21-Jährigen, der nach seinem Geständnis seinen Eltern und den spanischen Behörden gegenüber schweigt.

Fahrräder nach wie vor häufigstes Diebesgut

Zurück zur Statistik: Die Zahl der Taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung nahmen von 44 im Vorjahr auf 56 im Jahr 2022 zu, es gab sechs Vergewaltigungen (2021: drei). Die Aufklärungsquote lag hier letztes Jahr bei knapp 86 Prozent. 196 Körperverletzungen, das sind über 40 mehr als 2021. Die bearbeiteten Raubfälle verdoppelten sich von vier auf neun, die Aufklärungsrate bei den Raubfällen sank zu 2021 (75 Prozent) auf gut 44 Prozent, die bei Körperverletzungen liegt knapp unter 90 Prozent (2021 waren es knapp 94 Prozent). Körperverletzungen haben im bis 2018 zurückreichenden Vergleich ohnehin einer der höchsten Aufklärungsquoten mit durchweg über 90 Prozent. Letztes Jahr sank sie erstmals im Fünf-Jahres-Zeitraum unter die 90-Prozent-Marke.

Nach wie vor sind Fahrräder häufigste Beute bei den Diebstählen. 2021 verschwanden 132 Räder (Aufklärung damals bei 8,3 Prozent), letztes Jahr über 30 Mehr mit 167 (knapp sieben Prozent aufgeklärt). Während es beinahe konstant bei 50 Ladendiebstählen blieb, gingen Taschendiebstähle (18 nach 26 im Vorjahr) zurück, während es bei Einbrüchen geringe Zunahmen gab. Die nach wie vor höchsten Aufklärungsquoten weist die Kriminalstatistik noch beim Ladendiebstahl auf. 2021 betrug sie gut 90 Prozent, vergangenes Jahr immer noch 88. Die Zahl der angezeigten Eigentumsdelikte in Warendorf ist insgesamt die am stärksten gestiegene in der 2022er-Gegenüberstellung: Mit 578 Diebstählen sind es 2022 genau 156 mehr als 2021. Die Gesamtquote aufgeklärter Eigentumsdelikte sank von gut 24 Prozent vor zwei Jahren auf knapp über 17 im letzten.

156 Diebstähle mehr als 2021

2021 standen in der Rubrik „Gewaltkriminalität“ noch 35 Fälle, 2022 stieg deren Zahl auf 58 an. 79,3 Prozent davon konnten die Beamten 2022 aufklären, ein Jahr zuvor waren es noch über 91 Prozent. Vergleichsweise niedrig liegt der Anteil der Klärungen bei der Straßenkriminalität. Zwar lag die Quote 2022 mit leicht mehr als 17 Prozent über dem Wert von 2021 (15,57 Prozent). Doch im Jahr 2018 lag sie mit 62,32 Prozent noch beinahe um ein Vierfaches höher. Es gab übrigens in fast allen fünf erfassten Jahren durchgängig je ungefähr 200 Sachbeschädigungen in der Emsstadt. Deutlicher Ausreißer war das Jahr 2020 mit 337. Ob es an Corona-bedingtem Stress lag? Auf Kreisebene entfielen 13 Prozent aller bearbeiteten Straftaten 2022 auf Fälle aus Warendorf. das damit knapp hinter Oelde mit elf liegt. Spitzenreiter ist Ahlen. Dort passiert ein Viertel aller Straftaten im Kreis.